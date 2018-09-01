Гибель соратника Захарченко: в Донецке не определились, умер "Ташкент" или нет

Вчера, 23:58

Также сообщается об изменениях в дате похорон Захарченко

фото из открытых источников
фото из открытых источников

По информации СМИ, "вице-премьер ДНР" Александр Тимофеев по кличке "Ташкент", пострадавший во время взрыва в кафе "Сепар" в Донецке, где был убит "глава ДНР" Александр Захарченко, скончался на операционном столе

"Александр Юрьевич Тимофеев(Ташкент) скончался на операционном после полученных ран в ходе теракта в центре Донецка. Кроме того, в результате покушения на главу ДНР Александра Захарченко погибли пять человек" - сообщает российский военный корреспондент Семен Пегов со ссылкой на свои источники.

Официальные ресурсы боевиков утверждают, что "Ташкент" жив и находится в "стабильно тяжелом состоянии", "не может говорить, но письменно отвечает на вопросы".

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Представитель "командования "ДНР" также сообщил, что состояние "министра доходов и сборов "ДНР" Александра Тимофеева стабилизировалось. "Я разговаривал с главврачом, он мне сказал, что состояние стабилизировалось, на данный момент его жизни ничего не угрожает, – сказал Басурин, – но есть два человека, которые в тяжелом состоянии".

Также сообщается об изменениях в дате похорон Захарченко – если сначала называлась дата 3 сентября, то уже на донецких ресурсах указана дата 2 сентября.

Кроме того, как сообщалось ранее, в связи с убийством главаря боевиков в Донецке отменили 1 сентября. По данным сепаратистских СМИ, дети пойдут в школу 4 сентября.

Напомним, сегодня, 31 августа, главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке. Взрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар". Как известно на данный момент, на место инцидента прибыли машины экстренных служб, правоохранители и врачи скорой помощи.

Как рассказали в СБУ, гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в т.н. "ДНР". При этом в украинской спецслужбе не исключили и версию о том, что Захарченко стал "слишком неудобным" для Кремля, и его убрали по указке из Москвы.
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Автор:

Глеб Широков

Источник:

"Сегодня"

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