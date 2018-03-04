В ожидании перемирия: боевики обстреляли защитников Павлополя из танка и минометов

На Донецком направлении эпицентром нестабильности стал приморский участок обороны ВСУ

С начала сегодняшних суток боевики ОРДЛО осуществили 4 обстрела украинских позиций. В результате вражеского огня никто из украинских военнослужащих не пострадал.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, на Донецком направлении эпицентром нестабильности стал приморский участок обороны ВСУ.

"Вблизи Павлополя противник неоднократно вел огонь из 120-мм минометов, вооружения танка, БМП и стрелкового оружия, а неподалеку Широкино враг применил тяжелые минометы. Также из 120-мм минометов оккупанты вели огонь в пригороде Марьинки", – указано в сводке штаба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новые провокации по старому сценарию: разведка раскрыла коварный план боевиков

Отмечается, что подразделения ВСУ готовы к обеспечению выполнения всех мероприятий по введению и поддержанию "режима тишины" по всей линии разграничения сторон на Донбассе.

Ранее сообщалось, что на фоне нового перемирия, которое должно заработать в ночь с 4 на 5 марта, боевики намерены обвинить ВСУ в срыве "режима тишины".

Напомним, российский политолог Андрей Пионтковский объяснил, зачем Путину новое перемирие на востоке Украины. По его мнению, недавний ядерный шантаж и уступки по Донбассу Кремль использует в попытках предотвратить новые санкций против окружения Путина.