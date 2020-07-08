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"Есть опасность повторного пожара": в полиции рассказали, что происходит на охваченном огнем Донбассе

8 июля, 12:35

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Все дома и участки в Смоляниново осматривают

Недалеко от Северодонецка Луганской области спасатели все еще пытаются потушить масштабный лесной пожар. В эпицентре бедствия, селе Смоляниново, огня уже нет. Сейчас там осматривают все дома и участки. Об этом "Сегодня" сообщили в местной полиции.

"23 дома сгорели дотла. В Смоляниново сейчас идет осмотр домов и участков – проверяют, нет ли еще жертв. Сейчас идет работа на недопущение новых возгораний и распространений. В лесополосе еще горячо, еще все тлеет и есть опасность повторного пожара", – рассказал наш источник.

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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что все очаги пожара в районе Северодонецка должны полностью локализовать до конца дня.

"У нас есть три очага пожара, которые вызывают беспокойство. Сейчас мы ставим задачу к концу дня полностью локализовать все очаги, с тем, чтобы даже если ветер вновь усилится, мы не имели никаких рисков", – заявил он на брифинге в Луганской области, куда он прилетел вместе с президентом и руководителем Национальной полиции.

Напомним, именно Смоляниново больше всего пострадало от лесных пожаров. Тут огонь уничтожил 23 жилых дома и 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро". Также пожар повредил 36 домов. Также мы показывали, как выглядит село после огненного бедствия:

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Отметим, что глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай считает, что причиной лесных пожаров в Новоайдарском районе Луганской области может быть поджог.

Эту версию не исключают и полицейские. На данный момент они рассматривают три варианта развития событий.

Все подробности в спецтеме Мощный пожар в Луганской области

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Донбасс полиция Северодонецк Луганская область пожар тушение

Источник: Сегодня

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