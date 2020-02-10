Фонд Рината Ахметова помогает жителям Мироновского

От обстрелов по всей линии фронта на минувшей неделе содрогался Донбасс. Одной из самых горячих точек остается Светлодарская дуга. Ее протяженность – около сорока километров. А это города и поселки, где живут десятки тысяч людей. Мироновский – именно его много раз накрывало минами и снарядами. Местные там остались без работы и больницы.

Лина Заруба – бывшая медсестра светлодарской больницы. Когда начался страшный обстрел, была на дежурстве. Один из снарядов попал в здание инфекционного отделения. Другие разлетелись по двору медкомплекса.

У Лины до сих пор разрывается сердце, когда вспоминает, что во время обстрела ее дома ждали дети и мама.

Сейчас все вместе переживают страшные времена. Сын Лины – тринадцатилетний Максим – единственный опора и моральная поддержка в семье. Когда за окном слышны взрывы, за безопасность родных отвечает именно он.

"Переживаю за каждого, кто в моей семье. Мы не прятались в подвале, потому что понимали, если в подвал залетит снаряд, то может нас обрушит и завалит. Мы здесь, где нет окон и одни стены, мы там получается сидели", – рассказывает Максим Заруба, житель Мироновского.

Осколками повредило немало жилья в Мироновском. Лина до сих пор не может спокойно смотреть на сожженный дотла дом соседей.

Говорит, было и такое, когда всем пришлось оставить родной дом и искать убежища в других городах.

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Забота о комнатных растениях, как-будто утешение для Лины и ее дочери.

До войны у женщины было намного больше разновидностей, и все пропали, когда дом был пустым.

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Семья экономит абсолютно на всем. В комнатах холодно. Запасов угля может не хватить до конца зимы.

В поселке Лина не может найти работу. Больницы нет, а в соседнем Светлодарске персонал сократили. А ездить в ближайший Бахмут – дорого и долго.

Денег не хватает даже на хлеб. Единственная помощь, которую получают, от Рината Ахметова.

"Благодарю конечно, это большая для нас помощь. Он так отзывается о людях, которые находятся в этой зоне. Люди в поселке надеются, радуются, звонят друг другу – будет гуманитарка, будет Ринат Ахметов давать гуманитарку", – говорит Лидия Мазка, жительница Мироновского.

В конце минувшей недели восток страны засыпало снегом. Несмотря на погодные условия и повышенный уровень опасности на дорогах, волонтеры Фонда привезли гуманитарную помощь в Мироновский.

"Даже привезли по такому снегу вовремя, мы и не рассчитывали, даже думали вы не доедите до нас – дороги плохие, а вы все-таки приехали. Мы вам очень рады, нам здесь трудно, мы каждый день под обстрелами. Стреляют, бомбят, люди пенсии маленькие получают, нам их (продукты – Ред.) трудно доставать. Люди ездят за ними, а тут такое подспорьем. Ринат Леонидович – ему большое спасибо", – говорит Валентина Шкильна, жительница Мироновского.

В очереди за наборами выживания старики, родители-одиночки, дети.

"Шестой год мирные жители Донбасса практически выживают в зоне боевых действий и до сих пор нуждаются в простых базовых вещах, в частности – в продуктах. По данным ООН – в такой ситуации сейчас находятся более трех миллионов человек. Фонд Рината Ахметова продолжает доставлять наборы выживания на Восток страны и с 2014-го года уже выдано более двенадцати миллионов продуктовых наборов", – говорит Ирина Блажан, директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова.

В феврале помощь Рината Ахметова доставят жителям 37-ми населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат почти 19 тысяч мирных жителей Донбасса.

В семье Заруб сразу разбирают пакеты. В них есть все необходимое для выживания.

"Масло получаем, везде им пользуюсь, мука тоже – я печь научилась во время войны. Очень выручает Ринат Ахметов, спасибо ему. Я думаю – у него сердце доброе, расположенное к людям", – говорит Лина.

Единственная отдушина сейчас для Лины – это дети. Максим радует успехами в учебе, мечтает стать программистом. Алина занимается танцами. Несмотря на все невзгоды, женщина надеется на мирное и счастливое будущее.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

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