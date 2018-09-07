Генерал-разведчик предупредил о новых спецоперациях ГРУ против Украины

Сегодня, 11:34

Кремль продолжает поддерживать дискредитацию Киева перед мировым сообществом  

Фото: &quot;Сегодня&quot;
Фото: "Сегодня"

Главное разведывательной управление России активизировалось в проведении спецопераций по дискредитации Украины перед международным сообществом, поэтому украинской контрразведке следует активнее искать инструменты по нейтрализации действий российской спецслужбы.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал бывший руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж, комментируя дело с отравлением Скрипалей в Британии и существующие угрозы, исходящие от российской разведки для Украины и других стран мира.

"Со стороны России ведется очень большая работа против нас, которая сегодня действительно требует больших усилий украинской контрразведки по всем направлениям", – сказал генерал.

В то же время, по его словам, ГРУ РФ – влиятельная и опасная структура с широкой агентурной сетью по всему миру, которая на сегодняшний день в своей деятельности активно и эффективно применяет широкий инструментарий для реализации своих операций в различных сферах: экономической, технологической, политической, оборонной и т.д.

"Кроме того, ГРУ практикует проведение диверсионных актов и терактов. Как правило, это – редкий вариант, но они используют и эти методы", – добавил он.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" политолог Тарас Березовец называл страны, в которых РФ не рискует осуществлять спецоперации по ликвидации врагов Кремля.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выражала намерение добиваться ужесточения санкций против РФ в свете новых доказательств причастности Москвы к покушению на Скрипалей.

Подробнее об угрозах, исходящих от ГРУ РФ, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Шпионские игры Путина: опасность от спецопераций ГРУ сохраняется для Украины и мира".
Россия, война, маломуж, гру, против Украины

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Автор:

Дмитрий Дубенский

Источник:

"Сегодня"

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