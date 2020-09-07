Главарь боевиков Пушилин перенес обстрел, заметив "определенную активность"

Боевики заметили на линии соприкосновения "определенную активность" со сторону ВСУ, но не могут установить что это – монтаж укреплений с целью эскалации обстановки, или наоборот – демонтаж с целью деэскалации. В связи с этим, "Глава ДНР" Денис Пушилин принял решение отложить "операцию по устранению украинских укреплений".

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Теперь, согласно сообщению лояльного сепаратистам сайта ДАН, Денис Пушилин угрожает уничтожить укрепления Вооруженных сил Украины после 10:00 9 сентября.

Напомним, главарь самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин заявил 5 сентября, что отдал приказ уничтожить инженерные сооружения Вооруженных сил Украины у линии соприкосновения на Донбассе, поскольку украинская сторона якобы проигнорировала требование о предоставлении акта по устранению вновь возведенных траншей и других инженерных сооружений до 3 сентября. Он также призвал ВСУ отвести военных из этого района с 8:00 7 сентября.

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6 сентября стало известно, что боевики ударили по украинским позициям прицельным огнем после угроз Пушилина. А в утренней сводке 7 сентября появилась информация о гибели военного из-за обстрелов.

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