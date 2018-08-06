Гуманитарная ситуация на Донбассе и программы помощи мирному населению: онлайн брифинга

В пресс-центре "Сегодня" проходит брифинг на тему: "Гуманитарная ситуация на Донбассе и программы помощи мирному населению" с участием представителей ООН. Онлайн-трансляцию можно посмотреть здесь.

Брифинг приурочен к четырехлетию со дня начала работы Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Участники:

Ингрид Макдональд – глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине;

Иване Бочоришвили – заместитель главы Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине;

Роман Рубченко – директор Фонда Рината Ахметова.

Как сообщалось, за четыре года работы Гуманитарного штаба Рината Ахметова было выдано около 12 миллионов 100 тысяч наборов выживания по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе.

Сегодня Штаб оказывает помощь Мирным в 85 населенных пунктах Донбасса, большинство которых находятся на линии огня.

В частности, недавно в Мариуполь прибыла 316-я колонна Штаба Рината Ахметова. 9 фур доставили в распределительный центр 180 тонн гуманитарной помощи.

Подробную информацию о выдаче помощи можно узнать, позвонив на горячую линию Штаба 0800-509-001.