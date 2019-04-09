Хорошо потрепали боевиков на Донбассе: в ВСУ уточнили потери врага

Противник вчера был из запрещенного вооружения, нанес потери украинской армии, но жестко за это поплатился

Фото: Минобороны Украины

Хорошо потрепали боевиков на Донбассе: в ВСУ уточнили потери врага //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c42/809/5cac428096877.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c42/809/5cac428096877.jpg 2019-04-09T09:59:00+03:00 Донбасс Противник вчера был из запрещенного вооружения, нанес потери украинской армии, но жестко за это поплатился

Боевики продолжают нести потери на Донбассе. Украинские военные 8 апреля хорошо постарались и уничтожили семь человек и еще шестерых отправили в больницу. офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" уточнил, в каких именно подразделениях врага недосчитались людей.

Так, за прошедшие сутки враг понес потери в 13 человек, из них "бригаду-200" (уничтоженные боевики) пополнили:

9 омсп, 1-й армейский корпус ("ДНР") – 1 человек;

2 омсбр, 2-й АК ("ЛНР") – 1 человек;

7 омсбр, 2-й АК – 5 человек.

Ранения получили:

9 омсп, 1-й АК – 1 человек;

4 омсбр, 2-й АК – 2 человека;

7 омсбр, 2-й АК – 3 человека.

Как сообщал сегодня штаб Объединенных сил, 8 апреля на Донбассе пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, при этом семь раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение с расходом 40 артиллерийских выстрелов калибра 122 мм и 31 минометная мина калибра 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате боевых действий потери были и сил ООС, однако ВСУ жестко отомстили за смерть побратима.

Также жесткую "ответку" от ВСУ боевики схлопотали 7 апреля и понесли серьезные потери. Подробней в сюжете "Сегодня".

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