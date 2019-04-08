Дедовщина в "Л/ДНР": боевик не выдержал издевательств и застрелил "ветерана"

Российские военные сбегают с передовой и для их поиска привлекают специальные группы офицеров и даже беспилотники

Фото: Сегодня

Дедовщина в "Л/ДНР": боевик не выдержал издевательств и застрелил "ветерана" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b1e/729/5cab1e729d85e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b1e/729/5cab1e729d85e.jpg 2019-04-08T13:12:10+03:00 Донбасс Российские военные сбегают с передовой и для их поиска привлекают специальные группы офицеров и даже беспилотники

У боевиков растет количество небоевых потерь, на этот раз дело в банальной дедовщине. Прибывающие на Донбасс по ротации российские военные сталкиваются с жестким отношением т.н. "ветеранов", что приводит даже к смертельным случаям. Об этом сообщает главное управление разведки Минобороны Украины.

Оккупационное командование принимает меры для предотвращения роста правонарушений в составе соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ". В частности, увеличено количество специальных мобильных групп из числа российских офицеров для контроля наличия на позициях личного состава, а также розыска и возвращения дезертиров. При этом для выполнения указанных задач используются даже беспилотники. Но и это не все проблемы у боевиков.

"Указанная ситуация связана с тем, что российские военнослужащие, которые длительное время находились на передовой, заставляют прибывших по ротации в оказывать "уважение ветеранам", выполнять вместо них хозяйственные работы и без замены по несколько суток находиться на боевых позициях. Конфликты на этой почве или приводят к трагическим случаям, или побуждают вновь прибывших массово самовольно покидать места службы. Так, на прошлой неделе в одной из бригад "2 АК" военнослужащий разведывательного взвода, не выдержав издевательств, застрелил другого, после чего совершил самоубийство", – сообщает разведка.

Напомним, на днях мы писали, как боевик "Ворон" перестрелял своих и подорвал себя гранатой. Командир батальона, где произошло убийство, решил скрыть преступление и свалил все на "обстрел" украинскими военными.

Как сообщал сегодня штаб Объединенных сил, 7 апреля на Донбассе, пророссийские боевики десять раз обстреляли позиции украинской армии. При этом враг применил четыре раза запрещенное Минскими соглашениями вооружение с расходом 45 минометных мин калибра 120 и 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников с вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За эти действия боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери.

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