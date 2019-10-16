Из оккупированного Донецка в Украину переправляли сигареты: оборот составлял полтора миллиона гривен

Табачные изделия из Донбасса получали даже иностранные курильщики

/ Фото: СБУ

В Донецкой области СБУ изъяла контрафактные сигареты на сумму более чем полтора миллиона гривен.

Оперативники спецслужбы установили, что двое жителей Курахово и оккупированного Донецкая нелегально переправляли сигареты производства Донецкой табачной фабрики через линию разграничения. Затем контрафакт присылали в разные регионы Украины, а также заграницу. Сбывали подделку под видом продукции известных марок.

Правоохранители обнаружили 20 ящиков контрафактного товара в Курахово, еще 40 – на транзитном почтовом отделении в Днепре. Всего было изъято почти 2 тыс. блоков сигарет. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на фальсифицированные табачные изделия.

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По аналогичной схеме действовал и житель Гранитного. Контрафакт сначала переправлялся лодками через реку Калмиус, затем – автомобилем через "серую зону" за контрольно-пропускными пунктами. Правоохранители задержали автомобиль злоумышленника на пути к Волновахе, а также 60 ящиков сигарет без акцизных марок.

По предварительным оценкам, общая стоимость изъятого составляет более полутора миллиона гривен.

По обоим фактам открыты уголовные производства.

Ранее сообщалось, что в Одесской области СБУ блокировала контрабанду сигарет из Приднестровья.

Также мы писали, что высокопоставленный чиновник погранслужбы "крышевал" контрабандистов.

А в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более 6 млн гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.

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