Из оккупированного Донецка в Украину переправляли сигареты: оборот составлял полтора миллиона гривен

В Донецкой области СБУ изъяла контрафактные сигареты на сумму более чем полтора миллиона гривен.
Оперативники спецслужбы установили, что двое жителей Курахово и оккупированного Донецкая нелегально переправляли сигареты производства Донецкой табачной фабрики через линию разграничения. Затем контрафакт присылали в разные регионы Украины, а также заграницу. Сбывали подделку под видом продукции известных марок.
Правоохранители обнаружили 20 ящиков контрафактного товара в Курахово, еще 40 – на транзитном почтовом отделении в Днепре. Всего было изъято почти 2 тыс. блоков сигарет. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на фальсифицированные табачные изделия.
По аналогичной схеме действовал и житель Гранитного. Контрафакт сначала переправлялся лодками через реку Калмиус, затем – автомобилем через "серую зону" за контрольно-пропускными пунктами. Правоохранители задержали автомобиль злоумышленника на пути к Волновахе, а также 60 ящиков сигарет без акцизных марок.
По предварительным оценкам, общая стоимость изъятого составляет более полутора миллиона гривен.
По обоим фактам открыты уголовные производства.
Ранее сообщалось, что в Одесской области СБУ блокировала контрабанду сигарет из Приднестровья.
Также мы писали, что высокопоставленный чиновник погранслужбы "крышевал" контрабандистов.
А в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более 6 млн гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.
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