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Кровавый теракт в Авдеевке раскрыт: СБУ назвала виновных

13 февраля, 19:05

Боевикам "Сомали" сообщили о подозрении в обстрелах мирного города

Боевики "Академик" и "Море"

Боевики "Академик" и "Море" / Фото: СБУ

Служба безопасности Украины объявила главарям террористической группировки "Сомали" о подозрении в артиллерийских обстрелах жилых кварталов Авдеевки пять лет назад.

Как установила СБУ, обстрелы велись из района городов Минеральное, Яковлевка и Ясиноватая, откуда 26 января 2015 года боевики выпустили из "Градов" порядка 70 неуправляемых реактивных осколочно-фугасных снарядов М-21ОФ.

"В результате террористического акта погибли два мирных жителей, еще двое были ранены, полностью или частично были уничтожены жилые квартиры и дома, детский сад, больница, другие коммунальные учреждения и тому подобное", – отметили в службе.

Отмечается, что после предыдущего обстрела большинство жителей города оставалась в бомбоубежищах – это помогло избежать большего количества жертв.

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Ответственность за теракт СБУ возлагает на двух боевиков "Сомали": командира "гаубичной батареи" с позывным "Море" и главаря "артиллерийской реактивной батареи" с позывным "Академик".

"Перехваченные СБУ переговоры террористов "Сомали" свидетельствуют о том, что именно они координировали и осуществляли обстрел из "Градов" мирного города, где в то время не находилось ни одного украинского военного. Следователи СБУ задокументировали всю цепочку организации, координации и выполнения боевиками бандформирования этого преступления против мирного населения", – констатируют в ведомстве.

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В связи с этим боевику "Море" сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 ("Создание террористической группы или террористической организации"), ч. 2 ст. 260 ("Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований"), ч. 3 ст. 258 ("Совершение теракта по предварительному сговору, в результате которого погиб человек"), п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство"), а его сообщнику "Академику" – ч. 3 ст. 258, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием") Уголовного кодекса Украины.

Обоих боевиков объявили в розыск.

Напомним, в прошлом году отметили пятую годовщину освобождения Авдеевки от российских оккупантов. По этому поводу в городе прошло торжественное шествие.

А осенью Авдеевку посетил президент Владимир Зеленский, который возложил цветы к памятнику защитникам города. Как это происходило – в видеосюжете:

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Сомали боевики обстрелы Авдеевка война на Донбассе ОРДЛО

Источник: Сегодня

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