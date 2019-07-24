Литва оплатит половину стоимости ремонта школы в Авдеевке

Проект реконструкции заказал департамент капитального строительства облгосадминистрации

Фото dn.gov.ua.

Правительство Литвы готово профинансировать реконструкцию школы №2 в Авдеевке Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.

В частности, во время встречи руководства ОГА с делегацией Литовской Республики, которая состоялась 23 июля, стороны определили состояние и перспективы выполнения фасадных и внутренних работ по результатам осмотра школы и согласовали план-график выполнения работ.

"Литовская сторона возьмет на себя обязательства по закупке и монтаже оборудования для учебного процесса, пищеблока и строительству спортивной площадки... Правительство Литвы готово профинансировать свою часть работ на 1 млн евро", – говорится в сообщении.

Отмечается, что проект реконструкции заказал департамент капитального строительства облгосадминистрации. Общая стоимость работ – более 63 млн гривен (2,1 млн евро).

Напомним, в понедельник, 23 июля, состоялся телефонный разговор президентов Литвы Гитанаса Науседа и Украины Владимира Зеленского. Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество и региональную безопасность.

Как мы писали ранее, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентов РФ Владимиром Путиным, в котором обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными.

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина длились всего 20 минут и в Кремле считает очень важным сам факт этого общения.

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