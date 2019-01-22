"Леший" и "Колыма" больше не побеспокоят ВСУ: офицер показал уничтоженных боевиков
Российский наемник и предатель Украины уже не принесут вреда украинцам
Войско боевиков продолжает нести потери, пополняя бесславную "бригаду-200" (уничтоженный на Донбассе противник). На этот раз один был убит украинскими военными, а другой – "самолкликвидировался". Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".
Так, 29 декабря, так и не дождавшись Нового года, был ликвидирован российский наемник из города Пушкино Московской области Николай Филипом с позывным "Колыма". Согласно базе "Миротворца", он еще и являлся членом "союза добровольцев Донбасса".
А вот в новом году, сразу после Рождества, "самоликвидировался" предатель Украины из Бахмута (бывший Артемовск) Александр Чучин "Леший", который служил в танковом батальоне "Дизель".
Как мы сегодня уже писали, Анатолий Штефан показал несколько уничтоженных на Донбассе боевиков. Он опубликовал фото погибших врагов – как от болезни, так и от пуль украинских военных. "Бригаду-200" пополнили и предатели Украины, и российские наемники.
Также он сообщил о кончине псевдоволонтера, переметнувшейся к боевикам. в 2014 году Смирнова Инна из Северодонецка резко стала волонтером и начала помогать подразделениям ВСУ, ездила на позиции, блокпосты с группой других людей. И даже имела связь с одним из воинов АТО, однако потом все резко поменялось.
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