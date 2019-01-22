Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,95
31,76
УКР
Главная   Новости в регионах   Новости Донбасса

"Леший" и "Колыма" больше не побеспокоят ВСУ: офицер показал уничтоженных боевиков

Сегодня, 05:22

Российский наемник и предатель Украины уже не принесут вреда украинцам

Фото: Минобороны РФ
"Леший" и "Колыма" больше не побеспокоят ВСУ: офицер показал уничтоженных боевиков //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/612/9c0/5c46129c089fd.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/612/9c0/5c46129c089fd.jpg Донбасс Российский наемник и предатель Украины уже не принесут вреда украинцам

Войско боевиков продолжает нести потери, пополняя бесславную "бригаду-200" (уничтоженный на Донбассе противник). На этот раз один был убит украинскими военными, а другой – "самолкликвидировался". Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

Так, 29 декабря, так и не дождавшись Нового года, был ликвидирован российский наемник из города Пушкино Московской области Николай Филипом с позывным "Колыма". Согласно базе "Миротворца", он еще и являлся членом "союза добровольцев Донбасса".

А вот в новом году, сразу после Рождества, "самоликвидировался" предатель Украины из Бахмута (бывший Артемовск) Александр Чучин "Леший", который служил в танковом батальоне "Дизель".

Как мы сегодня уже писали, Анатолий Штефан показал несколько уничтоженных на Донбассе боевиков. Он опубликовал фото погибших врагов – как от болезни, так и от пуль украинских военных. "Бригаду-200" пополнили и предатели Украины, и российские наемники.

Также он сообщил о кончине псевдоволонтера, переметнувшейся к боевикам. в 2014 году Смирнова Инна из Северодонецка резко стала волонтером и начала помогать подразделениям ВСУ, ездила на позиции, блокпосты с группой других людей. И даже имела связь с одним из воинов АТО, однако потом все резко поменялось.

Донбасс, штирлиц, боевики

Вы сейчас просматриваете новость " "Леший" и "Колыма" больше не побеспокоят ВСУ: офицер показал уничтоженных боевиков". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Марьинке полиция задержала "молодогвардейца ДНР"

Вчера, 15:58

19-летний парень родом из Горловки нес службу на блокпосту и грабил мирных граждан

Война научила терпению: зарисовки из оккупированного Луганска

Вчера, 15:02

ФСБ не выпускает людей из "Л/ДНР" без спецразрешения: стала известна причина

Вчера, 13:30

Местные жители призывного возраста не могут без специального разрешения выехать с оккупированных территорий, отмечают военные

Десантников подняли по тревоге для отражения "прорыва врага": появилось видео

Вчера, 10:38

Украинские воины на восьми вертолетах совершил марш к району боевой операции

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы