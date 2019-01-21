В Марьинке полиция задержала "молодогвардейца ДНР"
19-летний парень родом из Горловки нес службу на блокпосту и грабил мирных граждан
Сотрудники полиции и контрразведчики задержали 19-летного жителя Горловки на контрольно-пропускном пункте "Марьинка". Об этом говорится на официальном сайте Национальной полиции. Юноша ехал из оккупированной территории к своим родителям в город Угледар. Сейчас он в Марьинском отделении полиции, с ним работают следователи.
Как отмечается, юноша еще в марте 2015 года вступил в ряды террористов. Ему позвонил работник "полиции ДНР" и предложил вступить в ряды новобранцев – нести службу на блокпостах. Парень согласился. Его моментально отправили на блокпост "Горыныч" между Горловкой и Донецком.
В обязанности 19-летнего парня входила проверка лиц, осуществление контрольно-пропускного режима, проверка документов. Кроме того, вместе с другими наемниками, они вымогали деньги и авто у проезжающих граждан. К тому же, были случаи, когда нападали на женщин. Все противозаконные действия совершали из-за нехватки денег.
Стоит отметить, что местные жители призывного возраста не могут без специального разрешения выехать из оккупированной территории.
К тому же, в "Л/ДНР" начался новый военный "призыв". Боевики планируют серьезно взяться за "казаков", чтобы те не сбежали в Россию.
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