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В Марьинке полиция задержала "молодогвардейца ДНР"

Сегодня, 15:58

19-летний парень родом из Горловки нес службу на блокпосту и грабил мирных граждан

Фото: пресс-служба Нацполиции
Фото: пресс-служба Нацполиции.
В Марьинке полиция задержала "молодогвардейца ДНР" //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5cf/c0e/5c45cfc0ef05e.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5cf/c0e/5c45cfc0ef05e.jpg Донбасс 19-летний парень родом из Горловки нес службу на блокпосту и грабил мирных граждан

Сотрудники полиции и контрразведчики задержали 19-летного жителя Горловки на контрольно-пропускном пункте "Марьинка". Об этом говорится на официальном сайте Национальной полиции. Юноша ехал из оккупированной территории к своим родителям в город Угледар. Сейчас он в Марьинском отделении полиции, с ним работают следователи.

Как отмечается, юноша еще в марте 2015 года вступил в ряды террористов. Ему позвонил работник "полиции ДНР" и предложил вступить в ряды новобранцев – нести службу на блокпостах. Парень согласился. Его моментально отправили на блокпост "Горыныч" между Горловкой и Донецком. 

В обязанности 19-летнего парня входила проверка лиц, осуществление контрольно-пропускного режима, проверка документов. Кроме того, вместе с другими наемниками, они вымогали деньги и авто у проезжающих граждан. К тому же, были случаи, когда нападали на женщин. Все противозаконные действия совершали из-за нехватки денег. 

Стоит отметить, что местные жители призывного возраста не могут без специального разрешения выехать из оккупированной территории

К тому же, в "Л/ДНР" начался новый военный "призыв". Боевики планируют серьезно взяться за "казаков", чтобы те не сбежали в Россию. 

 

Донбасс, военные, боевики, боевики Донбасса

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