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Ликвидация Захарченко: оккупанты назвали своих "подозреваемых"

17 июня, 17:16

Боевики поведали о сотрудниках отдела СБУ, якобы ответственных за убийство главаря ДНР

Александр Захарченко. Фото из архивов "Сегодня"
Александр Захарченко. Фото из архивов "Сегодня".

В Донецке оккупанты из так называемых "спецслужб ДНР" рассказали, кого считают подозреваемыми в ликвидации бывшего главаря – Александра Захарченко.

"Нам известны все сотрудники отдела (Службы безопасности Украины), причастные к совершению преступлений на Донбассе", – заявил сотрудник "спецслужб", лицо которого было скрыто.

Так, среди сотрудников украинских спецслужб, причастных к подготовке терактов, он назвал помощника начальника управления СБУ Сергея Моторина, который, по его словам, является выходцем с Донбасса.

"Именно на нем кровь Арсена Павлова ("Моторолы" – Ред.) и Александра Захарченко", – заявил он.

Среди других "подозреваемых" оккупанты назвали представителей украинских спецслужб Владислава Долгозвяга и Андрея Мушта, агенты которых якобы причастны к терактам на Донбассе.

Также в "спецслужбах" оккупантов заверили, что им "известны имена, места жительства, семейное положение" тех, кто в СБУ организовывал ликвидацию главарей боевиков.

Напомним, ранее мы писали о том, кому на самом деле может быть выгодно убийство главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко, и почему обвинять в этом Украину нелогично – считает военный аналитик, офицер ВСУ Анатолия Кравчука

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Тег СБУ, Донецк, захарченко, оккупанты

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Источник:

Интерфакс-Украина

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