Убийство Захарченко: новые факты проясняют роль России

О том, кому на самом деле выгодно убийство главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко, и почему обвинять в этом Украину нелогично – в новом материале военного аналитика, офицера ВСУ Анатолия Кравчука на сайте "Сегодня"

Убийство Захарченко для Украины, на самом деле, не является чем-то важным и чрезвычайным только потому, что сам Захарченко никогда не был самостоятельным игроком на политической арене, являясь лишь марионеткой в руках Кремля, который прикрывается именно такими марионетками, искусно маскируя свои преступления против человечности, включая прямую агрессию России против Украины, которая сейчас забрала не только территории последней, но и более чем 10 000 жизней украинцев (и это не считая погибших наемников из России).

Вместе с тем, этот факт также не следует считать тривиальным или совсем незначительным, так как на самом деле Захарченко был не простым боевиком или "рядовым полевым командиром", которых Россия сегодня зачистила, убрав их на Донбассе уже с добрый десяток. Это не чета тем же Гиви с Моторолой, или, тем более, всяким Бэтменам с Дремовыми.

Как бы там ни было, но это была довольно влиятельная фигура не только в "ДНР", но и в соседней "ЛНР", и может не меньше, чем их "ЛНРовский" наместник Плотницкий, которого после устранения, кстати, не слышно и не видно совсем нигде (последняя информация, что его случайно видели в одном из московских ресторанов под названием "То да сё").

И вот тут возникает вопрос: если Украина сможет доказать, что это убийство не иначе, как дело рук российских спецслужб, то фактически у нас появится еще одно, довольно важное доказательство низменной сути российской внешней политики как таковой вообще, а в отношении оккупированных территорий Донбасса в частности, когда россияне не брезгуют ничем для достижения своих целей, и убийство для них обычный способ решения их задач.

Но, на минутку, это не просто убийство некоего Захарченко, это убийство Россией гражданина Украины по политическим мотивам.

Все это на фоне недавно разгоревшегося скандала вокруг отравления "Новичком" в британском Солсбери семьи Скрипалей является очень существенным козырем в информационной войне против России, как сейчас, так и на долгосрочную перспективу – конечно, если Украина имеет серьезные намерения доказать свои обвинения в адрес России как страны-агрессора в международных судах, а для этого, прежде всего, нужен профессиональный подход к получению и фиксации доказательств.

К сожалению, именно с профессионализмом у нас довольно часто возникают проблемы. Только один пример – убийство Захарченко состоялось в Донецке 31 августа, о чем первым сообщил местный сепаратистский информационный ресурс "Донецкое агентство новостейˮ в 17:42, но уже в 18:18 об этом сообщило центральное государственное информационное агентство России "ТАСС".

В это же время по факту убийства выступили и ключевые российские государственные фигуры, начиная от главы пресс-службы МИД Захаровой, и заканчивая самим президентом страны Путиным, которые в один голос обвинили Украину в "реализации террористического сценария, убийстве Захарченко", хотя это является полной чушью, так как у них просто технически не могло быть на тот момент ни одного неопровержимого доказательства о причастности к преступлению Украины, только версии.

На эти громкие обвинения, звучавшие из самых высоких кабинетов белокаменной, отечественный МИД ответил следующее: "Мегамолниеносная реакция МИД РФ на убийство Захарченко свидетельствует, как минимум, о попытках РФ прикрыть марионеток, которых она поддерживает и финансирует".

Об этом написала в Twitter пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, и вот здесь несколько слов. Россия на официальном уровне обвиняет Украину в осуществлении "террора" против лидера "независимой республики", а Украина на это отвечает набором не то что логически не связанных, а вообще даже далеких по смыслу от сути обвинения фраз. Вот как на прямое обвинение страны в убийстве главаря непризнанной "республики" можно ответить, что это на самом деле якобы "попытки РФ прикрыть марионеток, которых она поддерживает и финансирует"? В чем наш МИД увидел ту самую попытку "прикрытия марионеток РФ" после того, как Россия дерзко, средь бела дня "замочила" лидера террористической "ДНР", бессовестно переложив это убийство на Украину? То есть, по логике нашего МИД, убить, это то же самое что прикрыть.

Вместе с тем, следует отметить, что Россия уже сегодня "прокололась", фактически расписавшись в собственной причастности к преступлению, и об этом нужно не только говорить, но и должным образом исследовать и документировать.

Напомню, одной из причин, которую эксперты (к тому же, российские) называли, обосновывая именно российскую заинтересованность в убийстве Захарченко, был отказ "ДНР-овского" главаря распустить свои бандформирования, которые он удерживал исключительно для собственной охраны и грабежа, как карманную армию.

Так, (уже писал об этом на сайте Сегодня) под руководством Захарченко действовало военизированная группировка – "Республиканская гвардия", которая после объединения в 2015-2016 годах всех незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" в 1 и 2 армейские корпуса оставалась единственным многочисленным формированием, не подконтрольным российским военным кураторам, которое на самом деле имело военную мощь, и немалую.

Также Москва не контролировала и многочисленные "ведомственные" службы безопасности и охраны, которые были почти при каждом "министерстве ДНР", например, в составе "министерства доходов и сборов" того же Ташкента (правая рука Захарченко), и которые тоже фактически были подвластны Захарченко, суммарно составляя довольно существенную военную силу, даже для российских кураторов, которые не могли устраивать открытое противостояние на Донбассе по одной простой причине – потому что, по заявлению Путина, "их там нет".

Местные называли эти ведомственные армии "спецназом по отъему собственности". В последние годы из Донецка приходило немало новостей о том, как спецназ Ташкента штурмует офисы местных фирм, фабрики и магазины. На "беспредел" Ташкента жаловался даже "донецкий народный губернатор" Павел Губарев.

И вот, буквально не успели еще искусственные цветы завянуть на свежей могиле "вождя ДНР", как в самой "республике" начались структурные изменения, в частности, было расформировано "министерство обороны", и не потому, что само понятие "министерства обороны ДНР" как минимум у нормальных людей вызывает улыбку, а потому, что тема эта на самом деле стояла ребром еще при жизни Захарченко и ставилась перед ним российскими кураторами.

Но Захарченко, как видно, эту тему не решил, потому что для него проблема была не в роспуске фейковых "министерств", а в той самой "Республиканской гвардии", которую надо было бы распустить вместе с "министерством". Но она была для него слишком важной, и распускать ее Захарченко не захотел, поэтому российские кураторы вынуждены были сделать это вместо него и, как мы знаем – без него.

Вот как об этом заявил сепаратистский сайт "Русская весна". Военный корреспондент Сергей Белоус, который работает в "ДНР", пишет: "Сегодня по нескольким источникам прошла информация, что Министерство обороны ДНР распускается. Одна из причин – якобы Минские договоренности, согласно которым может существовать только народная милиция, но не министерство обороны".

Далее Белоус уточняет, что с 2015 года "МО ДНР" практически не имело никакого отношения к большей части армии "республики", потому что все руководство ею перешло в созданный тогда "1-й армейский корпус народной милиции".

А теперь главное. Материал завершается фразой: "теперь централизация в военной сфере усилится: все военные подразделения, которые находились вне подчиненности корпуса или внутренних войск МВД – будут поставлены перед выбором: либо интеграция, либо роспуск".

Вот и возникает вопрос, если "еще с 2015 года МО ДНР практически не имело никакого отношения к большей части армии республики", то к кому относится фраза "военные подразделения, которые находились вне подчиненности корпуса или внутренних войск МВД – будут поставлены перед выбором: либо интеграция или роспуск".

Если бы этих "военных подразделений" было немного, кто бы о них вообще говорил и вспоминал; но если о них идет речь, это означает, что их много и что они на самом деле должны сейчас принципиально перестать существовать путем интеграции в этот "1-й армейский корпус".

А теперь вывод. При этих раскладах нетрудно понять, кому на самом деле было крайне выгодно убрать Захарченко – Украине, которая фактически ничего с этого не имела ввиду того, что он пешка в руках кремлевских кураторов и самостоятельно ничего не решает, или России, которая начала чувствовать неудобство, так как пешка стала капризничать и захотела поиграть в самостоятельного, самодостаточного и даже независимого местного царька? Вот его и загнали, как таракана, под лавку, точнее, в могилу, чтобы знал свое место и не высовывался.

Если бы это была Украина, как об этом сразу же начали кричать "на той стороне" все подряд с Путиным включительно, то совсем нелогично сразу после смерти Захарченко так срочно распускать то самое "министерство всея республики" с последующим роспуском неподконтрольной России Захаркиной банды с громким названием – "Республиканская гвардия".

Автор: офицер ВСУ Анатолий Кравчук, специально для сайта "Сегодня"