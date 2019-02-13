Ликвидировали уже 12 боевиков: в ВСУ показали очередной точный выстрел
Бойцы ООС продолжают отправлять в «бригаду-200» боевиков прицельным ответным огнем
Украинские военные продолжают громить боевиков на Донбассе точными попаданиями. Соответствующее видео опубликовал в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".
По его словам, на фронте в нынешних боевых условиях особо ценными стали снайперы.
"Есть, попадания подтверждаю. "Осы" (бойцы ООС) бывают разных профессий. Но эта профессия в условиях этой гибридной войны является одной из приоритетных. С начала 2019 года данная пара ликвидировала 12 оккупантов российско-оккупационных войск и отправила их для дальнейшего прохождения службы в "бригаду-200" (уничтоженные боевики). На днях они сделали очередной точный выстрел", – написал "Штирлиц".
Как уточнил Штефан, был уничтожен снайпер боевиков.
Отметим, в последнее время украинские воины регулярно уничтожают либо вражеские позиции, либо технику. Так, на днях "Штирлиц" показывал видео уничтожения боевиков. Бойцы ООС решили отомстить противнику за регулярные обстрелы и ударили по собравшимся в одном месте нескольким боевикам ракетой из противотанкового ракетного комплекса.
Также сообщалось, что 7 февраля украинские военные жестко наказали боевиков за обстрелы, уничтожив их грузовик с боеприпасами. По словам "Штирлица", противник пытался увезти своих минометчиков, но не успел.
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