Ликвидировали уже 12 боевиков: в ВСУ показали очередной точный выстрел

Бойцы ООС продолжают отправлять в «бригаду-200» боевиков прицельным ответным огнем

Фото: Минобороны РФ

Ликвидировали уже 12 боевиков: в ВСУ показали очередной точный выстрел //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/3d4/862/5c63d4862484e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/3d4/862/5c63d4862484e.jpg 2019-02-13T10:27:00+02:00 Донбасс Бойцы ООС продолжают отправлять в «бригаду-200» боевиков прицельным ответным огнем

Украинские военные продолжают громить боевиков на Донбассе точными попаданиями. Соответствующее видео опубликовал в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, на фронте в нынешних боевых условиях особо ценными стали снайперы.

"Есть, попадания подтверждаю. "Осы" (бойцы ООС) бывают разных профессий. Но эта профессия в условиях этой гибридной войны является одной из приоритетных. С начала 2019 года данная пара ликвидировала 12 оккупантов российско-оккупационных войск и отправила их для дальнейшего прохождения службы в "бригаду-200" (уничтоженные боевики). На днях они сделали очередной точный выстрел", – написал "Штирлиц".

Как уточнил Штефан, был уничтожен снайпер боевиков.

Отметим, в последнее время украинские воины регулярно уничтожают либо вражеские позиции, либо технику. Так, на днях "Штирлиц" показывал видео уничтожения боевиков. Бойцы ООС решили отомстить противнику за регулярные обстрелы и ударили по собравшимся в одном месте нескольким боевикам ракетой из противотанкового ракетного комплекса.

Также сообщалось, что 7 февраля украинские военные жестко наказали боевиков за обстрелы, уничтожив их грузовик с боеприпасами. По словам "Штирлица", противник пытался увезти своих минометчиков, но не успел.

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