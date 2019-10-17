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Лось в Рубежном: полицейским пришлось перекрыть движение по одной из улиц (видео)

17 октября, 17:51

Молодое животное растерянно ходило между домов

В Рубежном на Луганщине, полицейским пришлось на 40 минут перекрыть движение по одной из улиц, из-за лося, который взялся неизвестно откуда.

Молодое животное заблудилось и растерянно ходило между домов. Полицейские помогли краснокнижному лосю вернуться в лес.

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И это не первая спецоперация по спасению животных. Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, в Днепре разбили коллектор, чтобы спасти собаку. Пса из коллектора вытаскивали пятеро спасателей, которым пришлось ломом разбить боковую стенку.

Ранее сообщалось, что в Ровно спасатели ГСЧС, возвращаясь с ликвидации пожара, сняли с дерева кота. Со слов местных жителей, он там находился более четырех суток – на тонкой ветке и на высоте примерно третьего этажа (9 метров) и громко орал.

А в Херсонской области спасли упавшую в канал косулю. Напуганное животное пыталось самостоятельно выбраться, но безуспешно.

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Источник: Сегодня

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