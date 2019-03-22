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На Донбассе боевики ударили из минометов – у ВСУ потери

Сегодня, 13:03

На одном из направлений враг выпустил 40 мин по позициям украинской армии

Фото: Минобороны Украины
На Донбассе боевики ударили из минометов – у ВСУ потери //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4c0/6a8/5c94c06a887b1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4c0/6a8/5c94c06a887b1.jpg Донбасс На одном из направлений враг выпустил 40 мин по позициям украинской армии

С начала текущих суток противник продолжил нарушать перемирие на Донбассе, совершив три обстрела позиций украинской армии на Луганском направлении. Об этом сообщил спикер Министерства обороны.

Так, около часа ночи противник обстреливал "опорник" подразделения Объединенных сил в районе населенного пункта Золотое-1 из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В семь часов утра со стороны оккупированного Калинового одновременно врагом из 120-х минометов были обстреляны позиции украинских войск, оборудованы неподалеку Новозвановки и Новоалександровки. В сторону бойцов ВСУ всего было выпущено 40 мин.

В результате обстрелов боевиков ранение получил один украинский военный. На эти провокации бойцы ООС отвечали дежурными средствами.

Как сообщал штаб Объединенных сил, 21 марта боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение – враг бил из минометов калибра 120 и 82 мм, из пулеметов и вооружения БМП. Из-за вражеских обстрелов погиб украинский военнослужащий, еще двое – ранены. Однако ВСУ отомстили за смерть украинского военнослужащего – боевики понесли серьезные потери.

Также мы сообщали, что в ответ на обстрелы противника, ВСУ уничтожили склад оружия и военный автомобиль, а также нанесли потери врагу в живой силе. 

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Тег Донбасс, ранение, ВСУ, боевики, потери, военный

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