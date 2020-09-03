Масштабные лесные пожары в Луганской области: есть погибший

Еще два человека пострадали

Во время масштабного лесного пожара в Луганской области погиб человек. Еще двое – пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

На данный момент спасатели уже ликвидировали 16 пожаров на Донбассе. Несмотря на их усилия, огонь все же успел уничтожить 13 заброшенных жилых домов. Сейчас пожарные продолжают тушить шесть очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений на общей площади 945 га в Кременском, Новоайдарском и Станично-Луганском районах.

"К тушению пожаров задействовано 378 человек и 68 единиц техники ГСЧС", – рассказали в ГСЧС.

Что касается пострадавших, то их с ожогами разных степеней тяжести госпитализировали.

Напомним, вчера, 2 сентября, в Луганской области вспыхнул масштабный пожар – огонь охватил сухую траву и лес в Станично-Луганском районе. Пламя распространялось в сторону нескольких населенных пунктов.

Отметим, что в этом году Донбасс пылает не впервые. В частности, в июле вблизи Смолянинова в Новоайдарском районе возник масштабный пожар. Тогда огнем были уничтожены и повреждены более сотни домов, погибли пять человек.

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