Масштабные пожары на Луганщине: Кабмин утвердил размер компенсаций

Пострадавшим выплатят от 20 до 300 тысяч гривен

Пострадавшие от масштабных пожаров в Луганской области получат компенсации от правительства – Кабинет министров определил суммы выплат.

Реклама

Об этом шла речь на заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), сообщили на Правительственном портале.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пострадавшие получат суммы, аналогичные тем, которые получили жертвы наводнении в западных областях.

"За полностью уничтоженный дом – 300 тысяч грн, 50 тысяч – на капитальный ремонт в частично разрушенных домах, 20 тысяч – возмещение потерь. Также помощь получат семьи погибших при пожарах", - сказал премьер.

Глава правительства поручил Луганской областной госадминистрации оперативно подготовить список всех пострадавших и передать его Кабмину для перечисления средств компенсаций.

Реклама

Кроме того, комиссия ТЭБ и ЧС поручила государственным администрациям всех областей принять меры по предупреждению лесных пожаров:

- установить круглосуточный мониторинг пожаров в природных экосистемах с использованием систем дистанционного наблюдения;

В тренде Нападение на машину "Укрпочты": копы рассказали подробности и обратились за помощью

- обустроить вокруг населенных пунктов, коттеджных городков, дачных садовых обществ и т.п. защитные противопожарные минерализованные полосы;

- организовать создание и обновление в лесных массивах противопожарных водоемов;

- обеспечить уборку сухой растительности с целью недопущения переброски лесных пожаров на жилые дома.

Реклама

Также должно быть организовано патрулирование наиболее пожароопасных лесных массивов.

Напомним, ранее глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что причиной лесных пожаров может быть поджог.

Также ранее мы сообщали новые данные о пострадавших и погибших во время пожара. Кроме того, по факту лесных пожаров в Луганской области было открыто три уголовных производства.

Все подробности в спецтеме Мощный пожар в Луганской области

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама