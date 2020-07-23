Масштабный пожар на Донбассе ликвидировали

Спасатели ликвидировали пожар, который возник вблизи села Лопаскино Луганской области из-за обстрела.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, к дежурству на месте пожара привлекли 32 человека и 9 единиц техники, из них от ГСЧС 24 спасателя и 5 единиц техники.

"В 14:32 23 июля пожар ликвидирован", – говорится в сообщении.

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Напомним, 22 июля вблизи села Лопаскино на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы и молодого леса. По периметру села установили минерализованную полосу, чтобы не допустить распространение огня на населенный пункт. Сообщается, над тушением огня работали 252 человека и 51 единица техники.

Отметим, что это не первый за последнее время масштабный пожар на Донбассе. 6 июля вблизи Смолянинова в Новоайдарском районе возник масштабный пожар. Когда он занимал площадь 85 гектаров, пожарные его локализовали, однако из-за сильного ветра, который дул в разных направлениях со скоростью до 25 м/с, пожар распространился и охватил лесные массивы, в том числе и в населенных пунктах.

Огнем были уничтожены и повреждены более сотни домов, а из села Смоляниново были эвакуированы 30 человек (в том числе 13 детей), еще 30 жителей отселили. Погибли пять человек, 34 человека оказались в больнице.

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