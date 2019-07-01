"Медики не должны быть мишенями": Волкер расстроен обстрелом на Донбассе
Медики и "скорые" никогда не должны быть мишенями, – убежден Волкер
Специальный представитель Госдепа по Украине Курт Волкер расстроен нападением на санитарный автомобиль вблизи Водяного, в результате которого погибли двое украинских морских пехотинцев и один был ранен.
Об этом он заявил на своей странице в Twitter.
"Печальная весть из Донбасса. Медики и "скорые" никогда не должны быть мишенями", – возмутился Волкер.
В частности, так он прокомментировал сообщение журналиста Ильи Пономаренко, который опубликовал фото уничтоженного выстрелом ПТРК медицинского джипа Humvee.
Ранее сегодня сообщалось, что боевики обстреляли автомобиль с военными медиками ООС из противотанковой управляемой ракеты. На тот момент было известно, что в результате прямого попадания боевиков один украинский военнослужащий погиб на месте, еще двое получили ранения.
Президент Украины Владимир Зеленский осудил обстрел медиков и призвал Европу и США отреагировать на агрессию боевиков, направленную на срыв переговорного процесса в регионе.
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