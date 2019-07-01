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"Медики не должны быть мишенями": Волкер расстроен обстрелом на Донбассе

1 июля, 23:42

Медики и "скорые" никогда не должны быть мишенями, – убежден Волкер

Фото: Курт Волкер / Twitter
Фото: Курт Волкер / Twitter.

Специальный представитель Госдепа по Украине Курт Волкер расстроен нападением на санитарный автомобиль вблизи Водяного, в результате которого погибли двое украинских морских пехотинцев и один был ранен.

Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

"Печальная весть из Донбасса. Медики и "скорые" никогда не должны быть мишенями", – возмутился Волкер.

В частности, так он прокомментировал сообщение журналиста Ильи Пономаренко, который опубликовал фото уничтоженного выстрелом ПТРК медицинского джипа Humvee.

Ранее сегодня сообщалось, что боевики обстреляли автомобиль с военными медиками ООС из противотанковой управляемой ракеты. На тот момент было известно, что в результате прямого попадания боевиков один украинский военнослужащий погиб на месте, еще двое получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил обстрел медиков и призвал Европу и США отреагировать на агрессию боевиков, направленную на срыв переговорного процесса в регионе.


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Тег США, Донбасс, медики, обстрел, Волкер, боевики Донбасса

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