На Донбассе боевики активно бьют из запрещенного оружия: один боец ранен

Били российские наемники из артиллерии, в частности из минометов, неподалеку Опытного, Авдеевки, Новолуганского и Марьинки

С начала сегодняшних суток боевики российско-оккупационных войск на Донбассе 11 раз нарушили режим тишины, в результате обстрелов был ранен украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" боевики осуществили два обстрела позиций Объединенных сил неподалеку от населенных пунктов Гранитное с направления Новой Марьевки (из минометов калибра 120 мм) и Опытное с направления Веселого (из гранатометов).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" оккупанты осуществили девять обстрелов позиций Объединенных сил неподалёку от Зайцево с направления Гольмовского (из минометов калибра 82 мм), Зализного с направления шахты имени Изотова (из противотанковых управляемых ракет), Новолуганского с направления Доломитного и Байрака (из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм), а также Майорска с направления шахты №6-7 (Горловка) и Зайцево (из минометов калибра 120 мм, гранатометов, противотанковых ракет, вооружения БМП, пулеметов и стрелкового оружия).

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", – сообщили в штабе.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что, по данным штаба ООС, в течение 28 июня пророссийские боевики 32 раза обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Потерь среди украинских военнослужащих не было. Днем ранее они нарушили режим прекращения огня 34 раза.

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