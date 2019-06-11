Мирное лето и тренинг по минной безопасности: детям рассказали, как уберечь себя и близких

Фонд Ри­­на­­та Ахметова провел для де­­тей тренинг по мин­­ной безопасности

Дети Донбасса. Рано взрослеют из-за постоянной угрозы, поэтому их учат отпускать прошлое. Фото: fdu.org.ua

Уже пять лет мирные жители востока Украины живут с риском не только попасть под обстрелы, но и наткнуться на неразорвавшиеся мины, которыми густо засеяна часть региона. По данным мониторинговой миссии ООН, на 1 июня этого года на Донбассе потеряли жизнь 147 маленьких украинцев, были ранены 363 ребенка. По официальным данным, около 200 тысяч детей стали внутренне перемещенными лицами, статус жертв войны получили почти 23 000 детей.

"Донбасс является одной из самых заминированных зон на планете, а в 2017—2018 годах 40% погибших на востоке Украины мирных жителей потеряли жизни именно от мин. В то же время вдоль линии соприкосновения на Донбассе сейчас живут 240 тысяч детей", — говорит Андрей Хворостянко, руководитель программ Фонда Рината Ахметова.

Чтобы уберечь мирных жителей от постоянно подстерегающей опасности, в святогорском лагере "Перлина Донеччины", где проходит проект "Мирное лето — детям Донбасса" Фонда Рината Ахметова, для детей организовали тренинг по минной безопасности. Провести его пригласили экспертов Датской группы по разминированию.

"Опасность подорваться на мине есть как "на нуле", то есть прямо на линии разграничения, так и даже в 15 км от нее. Дети, запомните: мины — как грибы! Если увидите одну, значит рядом будет еще несколько. Мины бывают разные. Многие работают по принципу ноутбука — срабатывают только от раскрытия, которое может произойти, если на них наступить или наехать транспортом. Это надо помнить всем, кто живет в "серой зоне", — рассказала Аля Сивер, руководитель департамента информирования о минной опасности Датского совета по делам беженцев/Датской группы по разминированию.

"Там везде мины"

Более двухсот людей погибли на Донбассе от мин за все время боевых действий. Из них 27 — дети. Огромная территория — 16 тысяч квадратных метров — остается заминированной. Люди ежедневно рискуют жизнью. Но то, что дети знают об опасности и привыкли к ней, удручает и заставляет задуматься. На тренинге многие ребята рассказали о своих "встречах" с минами и снарядами.

"Стрельба, мины, растяжки — для меня это уже какие-то обычные вещи. Не так давно мы ехали с родителями по дороге, и в 500 метрах от нас летела ракета. Папа уверял нас с мамой, что она учебная. Но это он нас успокаивал", — сказал Иван Дзюба, один из тех, кто в этом году приехал в "Перлыну Донетчины".

Ваня говорит, что за пять лет выучил все типы взрывных устройств, их особенности и характеристики. Но лекцию по минной безопасности, организованную Фондом Рината Ахметова, парень считает важной:

"Здесь много детей из "серой зоны" — там везде мины. Недавно у нас трое парней гуляли, зашли в заброшенное здание — и наткнулись на растяжку".

Аля Сивер была поражена такой подкованностью ребят:

"Они действительно во время тренинга показали, что знают гораздо больше взрослого населения Донбасса. Они сыплют совсем не детскими терминами, буднично говорят о несущих смерть снарядах", — с удивлением говорит она.

Еще один слушатель — Ваня Васильев, переселенец из Донецка — подтверждает наблюдения эксперта:

"Боевые действия меняют детей. Мы начинаем думать, как взрослые, потому что видим страшные вещи. "Мирное лето — детям Донбасса" — очень важный проект. Здесь нас учат отпускать прошлое и жить дальше".

Аля Сивер: "Мины — как грибы. Если увидите одну, значит рядом будет еще несколько" fdu.org.ua Фото: fdu.org.ua

Отдых для жизни

Летний отдых по проекту "Мирное лето — детям Донбасса" продолжается. Впереди у детей масса других полезных мероприятий. Всего в этом году участниками трех смен проекта станут 500 ребят. С 2015-го Фонд подарил мирное лето 4000 детям с неподконтрольной Украине территории, из "серой зоны", а также детям-переселенцам. Для большинства из них это единственная возможность оздоровиться и пройти психологическую реабилитацию. В Фонде Рината Ахметова подчеркивают, что пятый сезон проекта, помимо групповых занятий с психологами, спортивных состязаний, кружков по искусству и просто развлечений, предусматривает встречи детей с известными людьми, множество мастер-классов и лекции по минной безопасности.

"Чтобы дети не просто отдохнули и оздоровились, но и научились вещам, которые могут пригодиться им в обычной жизни", — отметили в Фонде.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, как Фонд Рината Ахметова помог талантливому спортсмену Игорю Алихновичу. Спортсмен с нарушениями слуха Игорь Алихнович получил в подарок мячи, чтобы лучше тренироваться.





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