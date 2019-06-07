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Могли разнести пушки боевиков, но не разрешили: подробности смертельного боя на Донбассе

7 июня, 12:25

Артиллерия врага безнаказанно вышла на позиции и нанесла большие потери украинским военным

Фото: Минобороны Украины

Гибель двоих военнослужащих на Донбассе этой ночью могли избежать, если бы вовремя замеченную артиллерию боевиков командование разрешило уничтожить. Об этом написал в Facebook волонтер Роман Доник.

По его словам, противник из ствольной артиллерии попал прямо в блиндаж ВСУ. Он отметил, что пострадавших оказалось больше – не восемь, как сообщали в штабе Объединенных сил, а 10, трое из них получили контузию.

"Эту арту (артиллерию врага. – Ред.) срисовали и на подходе, и на позициях, где они разворачивались. Разрешение на огонь не дали. Три раза наблюдали перемещение этих орудий в зоне поражения. Знали, что они рано или поздно по нам отработают. Три раза эту батарею могли разнести в клочья. Они явно нарушали Минские (соглашения) по зоне отведения (тяжелого вооружения). Но с самого верху запрет на открытие огня. Категоричный запрет на уровне Киева. Многие не знают, что от ствольной артиллерии крупного калибра, в подавляющем большинстве случаев, защиты нет. 152 мм разносит блиндажи в три и более наката, как домик из спичек … Прямое попадание – это гарантированные погибшие, раненые и тяжело контуженные", – написал Доник.

Волонтер добавил, что кроме артиллерии, на фронте активизировались и снайпера противника.

Отметим, что потери ВСУ понесли и вчера. Как сообщал штаб Объединенных сил, 6 июня пророссийские боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение – 120-мм минометом. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.


В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Россия потеряла контроль над боевиками. Глава государства пообещал жесткий ответ украинской армии агрессору в случае попыток новых атак.

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Тег Донбасс, бой, ВСУ, боевики, артиллерия, доник

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