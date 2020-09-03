Мощный пожар в Луганской области: ВСУ подтвердили гибель военного

Военнослужащий погиб, когда пытался эвакуировать имущество из блиндажа

Во время борьбы с пожаром в Луганской области, который мог вспыхнуть из-за поджога боевиками, было обнаружено тело военнослужащего. Ранее он считался пропавшим без вести.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, боец занимался эвакуацией воинского имущества из блиндажа, к которому приближался огонь.

"С грустью сообщаем, что во время ликвидации пожара на Луганщине погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим. Тело военнослужащего нашли под завалами блиндажа", - говорится в сообщении.

По словам сослуживцев, "в то время как они тушили пожар, стремительно приближавшийся к позициям, Артем занимался эвакуацией военного имущества".

Напомним, 2 сентября в Луганской области вспыхнул масштабный пожар – огонь охватил сухую траву и лес в Станично-Луганском районе. Пламя распространялось в сторону нескольких населенных пунктов.

Ранее масштабный пожар возник в Новоайдарском районе. Тогда огнем были уничтожены и повреждены более сотни домов, погибли пять человек.

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