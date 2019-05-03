Муляжи вместо техники: ВСУ раскрыли хитрость боевиков на Донбассе (фото)

Противник устал терять свою технику после точных ударов украинских военных и пошли ни хитрость

Фото: Минобороны РФ

На Донбассе боевики попытались с помощью обмана отвести удар по своим позициям – оборудовали муляжи техники вблизи своих позиций. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, на Донецком направлении бойцы ООС с помощью беспилотника заметили ложные позиции российско-оккупационных войск с муляжами техники и личного состава.

"Оккупанты устали терять свою технику от "приветствий" ОС и решили сделать манекены личного состава и техники. Но мы все видим и даже знаем, где вы все прячетесь, а туда мы стрелять не будем. Придется снова играть в игру, кто не спрятался – мы не виноваты", – написал "Штириц".

Как сегодня сообщал штаб Объединенных сил, 2 мая пророссийские боевики на Донбассе 15 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя при этом запрещенное "Минском" вооружение. Ранены трое украинских военнослужащих. Враг обстреливал бойцов ООС из вооружения боевых машин пехоты, минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За такие действия боевики попали под ответный огонь ВСУ – девять оккупантов ранены.

В свою очередь Анатолий Штефан назвал потери боевиков за апрель. По его словам, 90 оккупантов уничтожили на поле боя, еще 130 оккупантов получили ранения.

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