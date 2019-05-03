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Офицер ВСУ назвал потери боевиков за апрель: 250 ранены и уничтожены

3 мая, 09:02

90 оккупантов уничтожили на поле боя, еще 130 оккупантов получили ранения, пишет Анатолий Штефан

Могилы боевиков в Донецке
Могилы боевиков в Донецке. Фото: vlada.io

В течение апреля 2019 года бойцы операции Объединенных сил на Донбассе нанесли оккупантам значительный урон.

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook.

По его данным, боевики каждый день игнорировали Минские договоренности и провоцировали подразделения ОС огнем из различных видов оружия и калибров, работой диверсионных групп и огнем снайперов.

По итогам апреля в подразделениях российско-оккупационных войск в т.наз. "Л/ДНР" были ликвидированы около 90 оккупантов и около 130 оккупантов получили ранения различной степени тяжести, пишет "Штирлиц".

Небоевые потери оккупантов составили 12 человек (нарушение мер безопасности, суициды, болезнь, ДТП), и еще 18 получили ранения.

Офицер ВСУ добавил, что данные цифры могут отличаться в большую сторону в связи с постоянным сокрытием главарями боевиков и российскими военными потерь.

Кураторы из РФ предписывают систематически занижать официальное число погибших и раненых боевиков в связи с низким т.наз. "призывом на военную службу по контракту" и нежеланием в последнее время защищать т.наз. "границы республики".

Большинство боевиков, участвовавших в боевых действиях в первые годы войны, уже разочаровались идеями "русского мира" и т.н. "Новороссии" и увольняются из подразделений российско-оккупационных войск, добавил Анатолий Штефан.

Напомним, "Сегодня" писали, что потери боевиков в марте 2019-го составили 165 ранеными и уничтоженными. На поле боя ликвидированы 56 оккупантов, ранены – еще 85. Небоевые потери составили девять оккупантов (нарушение мер безопасности, смерть в результате суицида, убийство) и 16 получили ранения.

За февраль 2019-го украинские военные уничтожили на Донбассе около 84 боевиков и еще почти 100 оккупантов ранили. Небоевые потери составили 10 оккупантов (нарушение мер безопасности, ДТП, смерть в результате суицида, убийство), и 14 получили ранения.


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Тег штирлиц, боевики Донбасса, ответка, потери боевиков

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Сегодня

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