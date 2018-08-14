На Донбассе боевик сдался полиции с помощью родственников

В Луганской области родственники мужчины, который пошел служить в ряды боевиков так называемых "Л/ДНР", обратились в полицию с сообщением о его намерении вернуться домой. Об этом рассказали в пресс-службе полиции Луганской области.

"С оперативниками полиции связались родственники боевика незаконных вооруженных формирований. Во время общения с полицейскими они сообщили, что их родственник имеет намерение вернуться на подконтрольную государственной власти территорию по программе СБУ "Тебя ждут дома", – говорится в сообщении.

Полицейские вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины помогли мужчине пересечь "серую зону" и встретили 40-летнего уроженца Донецкой области неподалеку от линии разграничения.

Во время общения с полицейскими мужчина рассказал, что в декабре 2014 года из-за нехватки денег он, поддавшись российской пропаганде, вступил в одно из подразделений так называемой "Народной милиции ЛНР" в Алчевске. Во время службы занимался охраной складов и казарм.

Уже в мае 2015 года из-за постоянных споров и драк мужчина переехал в Донецк, где служил в так называемом "комендантском взводе". Его обязанностью была охрана территории части и выезды в составе патруля для проверки службы в других подразделениях оккупационных войск.

Впоследствии из-за проблем со здоровьем мужчина уволился со службы, но уже после курса лечения вернулся на службу и вступил в ряды так называемых "внутренних войск ДНР". По его словам, за время службы он разочаровался в идеях боевиков, решил покинуть их ряды и вернуться домой.

Полиция открыла уголовное производство по статье "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований", дальнейшую судьбу мужчины решит суд.

Ранее мы сообщали, что Нацполиции сдался 23-летний командир минометного расчета боевиков. Кроме того, правоохранительные органам сдался боевик, который служил в рядах ДНР несколько дней. Также в СБУ рассказали, как им сдался бывший вербовщик ДНР.