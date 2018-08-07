На Донбассе боевик во время пьяной ссоры подорвал другого гранатой

Сегодня, 15:15

Погибшего уже заменили другим российским офицером

Фото: AFP
Фото: AFP

На оккупированном Донбассе на полигоне "Восточный" во время конфликта между боевиками один из них подорвал своего оппонента гранатой. Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"3 августа на полигоне "Восточный" во время спора между офицерами один из них подорвал ручную гранату РГД-5. В результате взрыва погиб заместитель командира по вооружению 11-го отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК. На момент гибели пострадавший находился в нетрезвом состоянии. С целью проведения расследования на место происшествия прибыла комплексная комиссия 1 АК российских оккупационных войск. Погибшего заменили другим кадровым российским офицером", – рассказал он.

Как сообщает разведка Минобороны Украины, в последнее время между офицерским составом боевиков растет уровень раздражительности и межличностной ненависти, что приводит к увеличению количества конфликтов.

Ранее мы писали о том, что не так давно боевики "ДНР" в ходе распития спиртных напитков зарезали одного из своих сослуживцев

Как сообщалось, под Мариуполем боевик российских оккупационных войск из состава т.н. "9-го отдельного штурмового полка морской пехоты 1-го армейского корпуса ДНР" пытался пересечь линию разграничения и перейти на подконтрольную Украине территорию. У были финансовые проблемы со своими сослуживцами. Однако добраться до позиций ВСУ он так и не смог. Разъяренные "кредиторы" выстрелом в спину цинично убили бывшего сослуживца.
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Источник:

УНИАН

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