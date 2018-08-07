На Донбассе боевик во время пьяной ссоры подорвал другого гранатой

На оккупированном Донбассе на полигоне "Восточный" во время конфликта между боевиками один из них подорвал своего оппонента гранатой. Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"3 августа на полигоне "Восточный" во время спора между офицерами один из них подорвал ручную гранату РГД-5. В результате взрыва погиб заместитель командира по вооружению 11-го отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК. На момент гибели пострадавший находился в нетрезвом состоянии. С целью проведения расследования на место происшествия прибыла комплексная комиссия 1 АК российских оккупационных войск. Погибшего заменили другим кадровым российским офицером", – рассказал он.

Как сообщает разведка Минобороны Украины, в последнее время между офицерским составом боевиков растет уровень раздражительности и межличностной ненависти, что приводит к увеличению количества конфликтов.

Ранее мы писали о том, что не так давно боевики "ДНР" в ходе распития спиртных напитков зарезали одного из своих сослуживцев.

Как сообщалось, под Мариуполем боевик российских оккупационных войск из состава т.н. "9-го отдельного штурмового полка морской пехоты 1-го армейского корпуса ДНР" пытался пересечь линию разграничения и перейти на подконтрольную Украине территорию. У были финансовые проблемы со своими сослуживцами. Однако добраться до позиций ВСУ он так и не смог. Разъяренные "кредиторы" выстрелом в спину цинично убили бывшего сослуживца.