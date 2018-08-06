Боевики нарвались на "ответку" ВСУ, потеряли девять человек

Сегодня, 07:16

Особенно жарко было на Светлодарской дуге и под Мариуполем

Фото: Facebook 93-я ОМБр ВСУ
Фото: Facebook 93-я ОМБр ВСУ

За прошлые сутки, 05 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой., несмотря на то, что противник 40 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе четыре раза из тяжелого вооружения.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Местные боевики и российские военные вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новозвановки (на Луганском направлении), Луганского, Светлодарска, Южного, Новгородского (на Светлодарской дуге и у Горловки), Марьинки (под Донецком), Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино (Мариупольское направление).

Наряду с этим, противник обстрелял наши позиции у Луганского и Гнутово из 82-мм минометов, а защитники Лебединского подверглись огневому воздействию из запрещенных "Минском" минометов калибра 120 мм.

За прошлые сутки в результате вражеских действий один украинский военнослужащий получил ранения. По данным разведки, два оккупанта уничтожены, еще семь – получили ранения.

В течение текущих суток, 6 августа, боевики четыре раза открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского, Марьинки и Лебединского. Один наш военнослужащий получил ранения.

Напомним, сутками ранее, 4 августа, противник нанес урон ВСУ (один наш военнослужащий погиб и двое полицейских получили ранения). По данным разведки двое оккупантов погибло, один получил ранения.

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Напомним, сутками ранее, 3 августа, ВСУ умело "проредили" ряды боевиков и не понесли потерь

Также напомним, командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью сайту "Сегодня" рассказал, что с началом Операции объединенных сил Россия изменила тактику и поведение на Донбассе. Больше стала пытаться прощупывать слабые места в противовоздушной обороне, а также использовать разведывательно-диверсионные группы. 

 
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Источник:

"Сегодня"

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