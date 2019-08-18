Боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

За минувшие сутки, 17 августа, оккупанты на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает штаб ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов позиций ВСУ: дважды возле Павлополя – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
дважды вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды в районе Лебединского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Пищевика – из гранатометов различных систем.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксирован один обстрел: в районе Южного – из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
С начала текущих суток противник совершил два обстрела позиций ОС: близ Пищевика – из стрелкового оружия и в районе Водяного – из ручного противотанкового гранатомета.
Напомним, 16 августа оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреляв позиции операции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме этого, в зоне проведения операции ОС ночью 15 августа погиб боец 74-го отдельного разведывательного батальона – житель Днепра Алексей Попко.
Сутками ранее, 14 августа, оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня, используя дважды запрещенное Минскими соглашениями оружие – минометы калибра 120 мм и 82 мм. В результате обстрелов погиб один военнослужащий.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк