Боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Семь обстрелов было в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" и один обстрел - в зоне "Север"

/ Фото: AFP

За минувшие сутки, 17 августа, оккупанты на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов позиций ВСУ: дважды возле Павлополя – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

дважды вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды в районе Лебединского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Пищевика – из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксирован один обстрел: в районе Южного – из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

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За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

С начала текущих суток противник совершил два обстрела позиций ОС: близ Пищевика – из стрелкового оружия и в районе Водяного – из ручного противотанкового гранатомета.

Напомним, 16 августа оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреляв позиции операции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме этого, в зоне проведения операции ОС ночью 15 августа погиб боец 74-го отдельного разведывательного батальона – житель Днепра Алексей Попко.

Сутками ранее, 14 августа, оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня, используя дважды запрещенное Минскими соглашениями оружие – минометы калибра 120 мм и 82 мм. В результате обстрелов погиб один военнослужащий.

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