Боевики обстреляли Золотое-4 из гранатомета: появились фото разрушений

Мобильная группа украинской стороны СЦКК зафиксировала последствия обстрела

Фото: Операция Объединенных сил / Facebook.

Вооруженные формирования РФ обстреляли из станкового противотанкового гранатомета населенный пункт Золотое-4 на Донбассе, поврежден жилой дом. Об этом сегодня, 29 июня, сообщается на странице операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

В штабе ООС отметили, что обстрел был произведен 27 июня в 04:35 с направления Золотого-5.

"По факту обстрела населенного пункта Золотое-4, мобильная группа украинской стороны СЦКК (Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня. – Ред.) осуществила фотофиксацию", – говорится в сообщении.











В результате разрыва гранаты разрушена крыша и повреждены окна, фронтон стены и забор жилого дома. Кроме того, на автомобильной дороге рядом с домом украинские военные зафиксировали воронку, которая "образовалась в результате разрыва еще одной гранаты".

"Российско-оккупационные войска в очередной раз продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и дерзкое отношение к мирному населению", – подчеркнули в штабе.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что, по данным штаба ООС, в течение 28 июня пророссийские боевики 32 раза обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Потерь среди украинских военнослужащих не было. Днем ранее они нарушили режим прекращения огня 34 раза.

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