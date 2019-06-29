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В оккупированной Горловке отремонтировали поврежденный водопровод

29 июня, 12:17

Без воды были четыре населенных пункта

Фото: Pixabay

В Донецкой области закончили ремонт поврежденной части водопровода "Горловка – Торецк".  Систему заполняют водой. Об этом сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 17:45 28 июня ремонтные работы порыва водопровода завершены и возобновлена работа насосной станции. По состоянию на 7:00 29 июня производится заполнение системы водой", – сказано в сообщении на сайте ведомства.

Прорыв водопровода диаметром 900 мм в городе Горловка (временно неподконтрольная территория Украины) произошел накануне 28 июня. Без централизованного водоснабжения осталось население Торецка, Железного, Пивничного и Пивденного (около 43 тыс. человек).

Напомним, за минувшие сутки, 28 июня, на Донбассе пророссийские боевики 32 раза обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Кроме того, сообщалось, что четверо украинских заложников, освобожденных контролируемыми Россией боевиками, прибыли в Международный аэропорт "Киев" им. Сикорского (Жуляны). В Киев прилетели Яков Веремейчик, Дмитрий Великий, Максим Горяинов и Эдуард Михеев. Освобожденные украинские заложники прилетели из Минска, куда их доставили из российского Ростова-на-Дону. В аэропорту их встретили родственники.


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Тег Донбасс, ремонт, горловка, водопровод

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