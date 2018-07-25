На Донбассе боевики атаковали ВСУ из артиллерии: в ООС сообщили о ситуации на передовой

Враг увеличил количество обстрелов и ударил из запрещенного вооружения, но в итоге сами и понесли потери

На Донбассе противник усилил обстрелы позиции украинской армии – за прошедшие сутки боевики 33 раза атаковали наших военных, при этом три раза применяла запрещенное Минскими соглашениями вооружение, сообщает штаб Операции объединенных сил.

Сообщается, что боевики вели огонь по защитникам Крымского, Золотого, Луганского, Южного, Новгородского, Железного, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков, Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Талаковки, Лебединского и Широкино.

Кроме того, вблизи Водяного оккупанты применили миномет калибром 120 мм, защитников Новотроицкого обстреляли из артиллерийских систем калибром 122 мм, а в сторону Лебединского летели 122-мм артиллерийские снаряды, 120-мм и 82-мм мины.

В результате боевых действий у ВСУ обошлось без потерь, а вот ответным огнем был уничтожен один боевик.

Напомним, 23 июля на Донбассе пророссийские силы 21 раз открывали огонь по позициям украинской армии. Потери ВСУ – двое раненных, у боевиков – четверо. Также боевики ударили противотанковыми ракетами.

Как сообщалось, вчера, 24 июля, в Краматорске встретились командующий ООС Сергей Наев и лидер Украинского добровольческой армии, народный депутат Дмитрий Ярош, чтобы обсудить ситуацию с участием добровольцев в боевых действиях на востоке Украины.