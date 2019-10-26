На Донбассе боевики девять раз нарушили "тишину"

Украинские воины на Донбассе укрепляют оборону под вражескими обстрелами / Фото: Facebook

Незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела: неподалеку Невельского – из крупнокалиберных пулеметов; дважды у Марьинки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелам подверглись населенные пункты: Новолуганское, хутор Вильный, Золотое.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварным и провокационным действиям противника", - штаб ООС.

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский после рабочей поездки в поселок Золотое в Донецкой области поделился впечатлениями от поездки.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский четко дал понять – разведение сил в районе Петровского и Золотого в Луганской области произойдет только в случае семидневного режима тишины и только сразу в двух этих населенных пунктах, а не по отдельности.

Также мы сообщали, что боевики двое суток подряд срывали разведение сил в Золотом, поэтому пока этот процесс отложен на неопределенный срок, когда будут выполнены соответствующие условия.

Согласно договоренностям в Минске, разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого должно было начаться еще 7 октября. Однако за день до того, 6 октября, боевики обстреляли участок разведения сил в районе Золотого из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В итоге 7 октября было первый раз сорвано разведение войск. В последние дни враг также регулярно атаковал в этом районе.

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