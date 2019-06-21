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Обострение на Донбассе: оккупанты устроили 18 обстрелов и получили жесткий ответ

21 июня, 07:22

Под вражеским огнем ранения получили четверо украинских военных

Фото: Сегодня

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за сутки 20 июня оккупанты 18 раз обстреливали позиции украинских военных, в том числе пять раз – с применением запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, боевики также вели огонь из гранатометов различных систем, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 12 обстрелов украинских позиций:

- дважды в районе села Павлополь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи Марьинки из станкового противотанкового гранатомета;

- трижды у поселка Водяное – из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- окраине села Новоселовка Вторая – из станкового противотанкового гранатомета;

- у населенного пункта Березово – из стрелкового оружия;

- дважды в районе населенного пункта Чермалык – из станкового противотанкового гранатомета, зенитной установки и стрелкового оружия;

- вблизи поселка Пищевик – из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- возле села Гнутово – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших воинов были обстреляны шесть раз:

- возле населенного пункта Крымское – из стрелкового оружия;

- в районе населенного пункта Луганское – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

- у села Майское – из миномета калибра 120 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

- на окраине Майорского – из 82 мм миномета;

- у Новолуганского – из миномета калибра 120 мм;

- под Новозвановкой – из 120 мм миномета и автоматического гранатомета.

Вражеским огнем трое украинских военнослужащих были ранены, один получил боевую травму. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, которым, по данным разведки, были уничтожены двое оккупантов и еще трое – ранены.

Напомним, накануне на Донбассе пророссийские боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения, в результате чего один украинский защитник погиб, один получил ранения и еще один – боевые травмы.


Мы также писали, что, по словам президента Владимира Зеленского, на восстановление пострадавшего от российской агрессии Донбасса понадобится 300 миллиардов гривен.

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Тег Донбасс, ВСУ, обстрелы, ООС

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