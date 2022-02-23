На Донбассе боевики обстреляли детсад и дома – пострадала женщина (фото, видео)

Окупанты на Донбассе обстреляли детский сад в Зеленополье, а в Николаевке снаряд боевиков попал в жилой дом, ранена местная жительница.
Об этом сообщила Национальная полиция в Донецкой области.
В селе Николаевка женщина пострадала в результате разрыва снаряда. В Зеленополье четверо детей на момент обстрела прятались в подвале вместе с воспитателями. После этого детей забрали родители.
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Кроме того, на улице Юбилейной поврежден дом, во время обстрела внутри находились пожилые супруги.
Правоохранители подчеркнули, что расстояние от Зеленополья до линии разграничения – всего 5 км.
Сейчас полицейские документируют последствия и помогают местным жителям. По эти фактам начали уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Обострение на Донбассе
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- Вечером в этот же день оккупанты ударили из тяжелого вооружения по Луганску. Очередную провокацию российские наемники совершили около 21:00, чтобы потом обвинить в этом украинских военных.
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