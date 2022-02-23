На Донбассе боевики обстреляли детсад и дома – пострадала женщина (фото, видео)

Оккупанты не прекращают обстрелы на Донбассе, в этот раз они повредили жилые дома украинцев и детсад – дети вместе с воспитателями прятались в подвале

Боевики обстреляли детсад на Донбассе / Фото: Коллаж: Сегодня

Окупанты на Донбассе обстреляли детский сад в Зеленополье, а в Николаевке снаряд боевиков попал в жилой дом, ранена местная жительница.

Об этом сообщила Национальная полиция в Донецкой области.

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В селе Николаевка женщина пострадала в результате разрыва снаряда. В Зеленополье четверо детей на момент обстрела прятались в подвале вместе с воспитателями. После этого детей забрали родители.

Последствия обстрелов. Фото Нацполиции

Кроме того, на улице Юбилейной поврежден дом, во время обстрела внутри находились пожилые супруги.

Последствия обстрелов. Фото Нацполиции

Правоохранители подчеркнули, что расстояние от Зеленополья до линии разграничения – всего 5 км.

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Сейчас полицейские документируют последствия и помогают местным жителям. По эти фактам начали уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Последствия обстрелов. Фото Нацполиции

Обострение на Донбассе