Студентов ловят на улице и выдают оружие. Мы узнали, что творят боевики в "ДНР"

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области считают, что боевики готовят ударные группировки, чтобы взять под свой контроль весь регион. На юг так называемой "ДНР" свозят военную технику.
Об этом сайту "Сегодня" рассказал местный житель.
Стягивают технику
Много техники разместили в Тельманово – по словам источника, на окраинах поселка разместили целые базовые лагеря.
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"В "ДНР" готовят ударные группировки для отжатия всей области. На юг гонят колонны техники, много танков, БМП в Тельманово", – сказал он.
Также технику свозят в Авдеевку.
"Грады работают постоянно, техники слишком много, ее также гонят на Авдеевку", – добавил мужчина.
Местные прячутся от военных
По словам источника, военные насильно мобилизируют украинцев. Те, кто выступает против оккупантов и не хотят воевать – прячутся по домам и не выходят на улицы.
Студентов ловят на улице
Мужчина отметил, что оккупанты ловят на улице студентов, чтобы призвать в свои ряды. При этом дают им только автоматы Калашникова и патроны к ним. Все снаряжение нужно покупать самостоятельно.
"Подросткам по 17 лет "калаши" повыдавали. Мол, идите, если что, вас постреляют", – добавил источник.
Обострение на Донбассе
- 18 февраля власти так называемых "ЛДНР" объявили об эвакуации жителей региона в российские города. Якобы будет вывезено около 700 тысяч человек.
- 20 февраля боевики обстреляли наблюдателей украинской стороны СЦКК в Счастье. Снаряд попал в украинский ЗИЛ-131 "белых касок", который находился на мосту КПВВ.
- Вечером в этот же день оккупанты ударили из тяжелого вооружения по Луганску. Очередную провокацию российские наемники совершили около 21:00, чтобы потом обвинить в этом украинских военных.
- 21 февраля поселок Врубовка и город Счастье на Донбассе попали под обстрел российских оккупантов. В результате люди остались без света, газа, воды и тепла.
- 22 февраля в Луганской области в результате обстрела ТЭС загорелся трансформатор. На место выехали спасатели.
- 23 февраля боевики на Донбассе усилили огонь из "Градов". Оккупанты попадают по жилым домам и позициям ВСУ.
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