На Донбасі бойовики обстріляли дитсадок та будинки – постраждала жінка (фото, відео)

Окупанти не припиняють обстріли на Донбасі, цього разу вони пошкодили житлові будинки українців та дитсадок – діти разом із вихователями ховалися у підвалі

Бойовики обстріляли дитсадок на Донбасі / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти на Донбасі обстріляли дитячий садок у Зеленопіллі, а в Миколаївці снаряд бойовиків влучив у житловий будинок, поранено місцеву мешканку.

Про це повідомила Національна поліція у Донецькій області.

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У селі Миколаївка жінка постраждала внаслідок розриву снаряда. У Зеленопіллі четверо дітей на момент обстрілу ховалися у підвалі разом із вихователями. Після цього дітей забрали батьки.

Наслідки обстрілу. Фото Нацполіції

Крім того, на вулиці Ювілейній пошкоджено будинок, під час обстрілу всередині перебувало подружжя похилого віку.

Наслідки обстрілу. Фото Нацполіції

Правоохоронці наголосили, що відстань від Зеленопілля до лінії розмежування – лише 5 км.

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Наразі поліцейські документують наслідки та допомагають місцевим жителям. За цими фактами розпочали кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Наслідки обстрілу. Фото Нацполіції

Загострення на Донбасі