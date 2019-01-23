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На Донбассе боевики обстреляли группу ремонтников газопровода, ранен сапер

Сегодня, 00:28

Ремонтники планировали возобновить поставки газа в населенные пункты Марьинского района

На Донбассе боевики обстреляли группу ремонтников газопровода, ранен сапер Донбасс Ремонтники планировали возобновить поставки газа в населенные пункты Марьинского района

Во вторник, 22 января, пророссийские боевики из пулеметов обстреляли украинских чрезвычайников из состава Объединенных сил, которые разминировали территорию вблизи газопровода в районе оккупированной Марьинки. В результате сержант службы гражданской защиты Артем Меленчук получил ранение.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, с 14 января был введен режим тишины для проведения ремонта на газопроводе "Марьинка-Красногоровка". Ремонтники планировали возобновить поставки газа в населенные пункты Марьинского района.

Российские оккупационные силы нарушили этот режим тишины, несмотря предоставленные ранее гарантии.

После проведенного обстрела пророссийские боевики в дальнейшем открывали огонь, чтобы не допустить медиков к эвакуации украинского чрезвычайника.

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Воинские части, действующие на Кураховском направлении, приняли адекватные меры, прекратив коварные действия врага, чем обеспечили эвакуацию и оказание помощи пострадавшему,
– отметили в штабе ООС.

Сейчас медики оказывают помощь раненому в больнице города Курахово. Угрозы его жизни нет.

Как сообщалось на днях, на Донбассе боевики в очередной раз "заглушили" беспилотник ОБСЕ. Инцидент произошел недалеко от города Иловайск. Такие действия свидетельствуют о том, что руководству оккупантов есть что скрывать, считает украинской сторона в СЦКК.

А тем временем наблюдатели продолжают фиксировать скопление техники оккупационных войск – ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе гаубицы и танки боевиков неподалеку от Донецка и Луганска.

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