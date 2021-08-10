На Донбассе обострение – ранены трое военных

Боевики продолжают нарушать перемирие, из штаба ООС сообщают о раненых военных – их госпитализировали

На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают обстрелы. В результате вражеского огня трое военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного воина тяжелое, двоих – удовлетворительное.

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Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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Российские наемники игнорируют правила режима прекращения огня и практически ежедневно открывают огонь по украинским военным.

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Боевики на Донбассе обстреляли жилой сектор и ранили мирного жителя . В частности, российские наемники обстреляли частный сектор в Опытном и Марьинке.

. В частности, российские наемники обстреляли частный сектор в Опытном и Марьинке. Боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов.

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