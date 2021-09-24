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Палили из пулеметов и гранатометов. На Донбассе боевики открыли огонь по позициям ВСУ

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
24 сентября, 07:25
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Российские наемники стреляли вблизи трех населенных пунктов и получили жесткую "ответку" от наших бойцов
На Донбассе продолжаются обстрелы
На Донбассе продолжаются обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

Боевики на Донбассе игнорируют объявленное перемирие и продолжают стрелять. За прошлые сутки, 23 сентября, они пять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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  • В направлении Южного противник вел беспокоящий огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Вблизи Крымского российские наемники совершили прицельный обстрел наших позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
  • Вечером враг трижды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в сторону Новолуганского.

Военнослужащие Объединенных сил открывали ответный огонь из разрешенного минского договоренностями вооружения. Потерь среди украинских воинов нет.

С начала этих суток, 24 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Эскалация на Донбассе и потери ВСУ

  • 10 сентября в результате вражеских обстрелов один боец ВСУ погиб и трое были ранены;
  • 11 сентября – двое погибших, восемь раненых и двое получили боевые травмы;
  • 12 сентября – один погибший и трое раненых;
  • 13 сентября – погиб один украинский военнослужащий;
  • 14 сентября – один боец ВСУ был ранен;
  • 16 сентября – в Счастье ранение получил местный житель;
  • 17 сентября – двое бойцов получили ранения;
  • 19 сентября – украинский военный получил осколочное ранение.
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