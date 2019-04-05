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На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ: четыре оккупанта уничтожены

Сегодня, 07:16

Из-за вражеских обстрелов ранения получил один украинский военнослужащий

Фото: Getty Images
На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ: четыре оккупанта уничтожены //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/1e0/8fe/5c61e08fe31bd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/1e0/8fe/5c61e08fe31bd.jpg Донбасс Из-за вражеских обстрелов ранения получил один украинский военнослужащий

За минувшие сутки, 4 апреля, пророссийские боевики десять раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"4 апреля российско-оккупационные войска 10 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом восемь раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение с расходом 33 боеприпасы калибров 152, 122, 120 и 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов у Лебединского. Минометы калибров 120 и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие были применены у Авдеевки. Из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российские наемники ударили в районе Песков, а из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – около Талаковки. А автоматические станковые гранатометы пошли в ход в районе Павлополя, а из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов стреляли около Новоселовки 2.

А в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики ударили из артиллерийских систем калибра 152 мм по взводному опорному пункту ООС в районе Новотошковского.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 4 апреля огнем четырех оккупантов было уничтожено, двух – ранены. Также огнем уничтожено одну единицу военной техники российско-оккупационных войск", - рассказали в ООС.

Напомним, что накануне на Донбассе пророссийские боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ, однако в результате ответного огня два оккупанта уничтожены.


Мы также писали, что 2 апреля результате обстрелов на Донбассе погибли два члена ООС.

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Тег Донбасс, боевики, обстрелы, ООС

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