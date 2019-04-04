На Донбассе боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери

Потерь среди украинских военнослужащих нет

Фото: AFP

На Донбассе боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a5d/b20/5c7a5db206463.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a5d/b20/5c7a5db206463.jpg 2019-04-04T07:13:00+03:00 Донбасс Потерь среди украинских военнослужащих нет

За минувшие сутки, 4 апреля, на Донбассе пророссийские боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ. Два оккупанта уничтожены, сообщили в пресс-центре ООС.

"3 апреля противник шесть раз нарушил режим прекращения огня, применив четыре раза вооружение, запрещенное минскими договоренностями", – говорится в сообщении.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вел огонь в районе Новотроицкого, а из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у Лебединского.

Кроме того, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники применили минометы калибров 120 и 82 мм у Крымского, а минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие были применены в районе Новолуганского. Из стрелкового оружия боевики ударили вблизи Станицы Луганской.

"Потерь среди наших защитников нет. На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом двух и ранив трех оккупантов. Также уничтожено боевую машину пехоты российско-оккупационных войск", - рассказали в ООС.

Напомним, что за предыдущие сутки, 2 апреля, боевики на Донбассе 15 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом 14 раз применили запрещенное "Минском" вооружение. В связи с этим погибли два члена ООС.

Позже президент Петр Порошенко сообщил имена жертв обстрелов – ими стали известная волонтер Яна Червоная (позывной "Ведьма") и военный Александр Мелютин. Они оба служили в 53-ей отдельной механизированной бригаде.

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