Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,08
30,45
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

На Донбассе боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери

Сегодня, 07:13

Потерь среди украинских военнослужащих нет

Фото: AFP
На Донбассе боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a5d/b20/5c7a5db206463.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a5d/b20/5c7a5db206463.jpg Донбасс Потерь среди украинских военнослужащих нет

За минувшие сутки, 4 апреля, на Донбассе пророссийские боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ. Два оккупанта уничтожены, сообщили в пресс-центре ООС.

"3 апреля противник шесть раз нарушил режим прекращения огня, применив четыре раза вооружение, запрещенное минскими договоренностями", – говорится в сообщении.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вел огонь в районе Новотроицкого, а из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у Лебединского.

Кроме того, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники применили минометы калибров 120 и 82 мм у Крымского, а минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие были применены в районе Новолуганского. Из стрелкового оружия боевики ударили вблизи Станицы Луганской.

"Потерь среди наших защитников нет. На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом двух и ранив трех оккупантов. Также уничтожено боевую машину пехоты российско-оккупационных войск", - рассказали в ООС.

Напомним, что за предыдущие сутки, 2 апреля, боевики на Донбассе 15 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом 14 раз применили запрещенное "Минском" вооружение. В связи с этим погибли два члена ООС.


Позже президент Петр Порошенко сообщил имена жертв обстрелов – ими стали известная волонтер Яна Червоная (позывной "Ведьма") и военный Александр Мелютин. Они оба служили в 53-ей отдельной механизированной бригаде.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Донбасс, боевики, обстрелы, запрещенное оружие, ООС, потери боевиков

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Выслеживали, чтобы убить": новые подробности гибели Червоной и Милютина на Донбассе

Вчера, 22:40

Обстрел армейских позиций начался после обеда и продолжался почти три часа, боевики били из тяжелых минометов и гаубиц

Ситуация на Донбассе стихает: количество обстрелов снизилось в разы

Вчера, 18:17

С начала суток украинские военные попали под обстрелы лишь под Новотроицким и Лебединским

Боевики понесли потери и отступили: в ООС рассказали подробности гибели Яны Червоной

Вчера, 15:36

Враг пытался атаковать "опорник" ВСУ, но нарвался на жесткий ответный огонь

ВСУ создали новую полосу безопасности в районе Донецка

2 апреля, 22:54

Эта небольшая промзона в 2014-2015 годах была базой чеченских наемников

Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма

Мафия и шоу-бизнес: звезды, связанные с криминальным миром

Фредди Меркьюри: факты, которые вы могли не знать

Самые богатые женщины российского шоу-бизнеса

Почему нельзя спать с мокрой головой?

Полякова показала фото в бассейне

10 культовых фильмов, расширяющих сознание

В 2019 году ожидается существенный обвал гривны – экономист

«Ветерок» сбежала из ада: СБУ помогла танкистке «ДНР»

Очаровательная итальянка: эффектные фото
Загрузка...

Украинцы, которым задолжали зарплату, смогут не ходить на работу

Вчера, 07:51

В Министерстве соцполитики разработали новый законопроект, защищающий права работающих украинцев

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

Вчера, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

2 апреля, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

Что ждет украинцев в апреле: надбавки для многодетных и пенсионеров, а также проблемы для тех, кто не подписал декларацию с врачом

1 апреля, 07:38

Дадут денег многодетным, а тем, кто не выбрал врача, придется раскошелиться на анализы

Всю жизнь в образе: актрисы одной роли

Коноплянка: Скажу, что не пойду в РФ — будет плевок в лицо Ярика

10 российских сериалов, за которые не стыдно