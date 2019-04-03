Обострение на Донбассе: ВСУ потеряли четыре человека, боевики – 11
Жарко было под Авдеевкой и у Попасной, на Светлодарской дуге и на Мариупольском направлении
2 апреля боевики на Донбассе 15 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом 14 раз применили запрещенное "Минском" вооружение, израсходовав 103 боеприпаса калибров 152, 120 и 82 мм.
Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было совершено восемь обстрелов:
из минометов калибров 120 и 82 мм – в районе населенного пункта Верхнеторецкое;
- трижды – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – у села Широкино;
- дважды – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – вблизи города Авдеевка;
- из автоматических станковых гранатометов – в районе населенного пункта Гнутово;
- из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – возле села Водяное.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг открывал огонь семь раз:
- трижды – из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Новозвановка;
- трижды – из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов – в районе города Попасная;
- из минометов калибра 120 мм – вблизи села Екатериновка.
Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения.
Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 2 апреля огнем трех оккупантов было уничтожено, восемь – ранены.
С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.
Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, добавили в штабе.
Напомним, стали известны имена погибших вчера на Донбассе бойцов . Это были Яна Червоная и Александр Мелютин, которые погибли от вражеской мины.
А накануне, 1 апреля, украинские военные 18 раз попали под обстрелы на Донбассе, а трое из них были ранены.
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