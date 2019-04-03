Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,19
30,55
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Обострение на Донбассе: ВСУ потеряли четыре человека, боевики – 11

Сегодня, 07:12

Жарко было под Авдеевкой и у Попасной, на Светлодарской дуге и на Мариупольском направлении

Обострение на Донбассе: ВСУ потеряли четыре человека, боевики – 11 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/28e/7c3/5c828e7c3f114.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/28e/7c3/5c828e7c3f114.jpg Украина Жарко было под Авдеевкой и у Попасной, на Светлодарской дуге и на Мариупольском направлении

2 апреля боевики на Донбассе 15 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом 14 раз применили запрещенное "Минском" вооружение, израсходовав 103 боеприпаса калибров 152, 120 и 82 мм.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было совершено восемь обстрелов:

из минометов калибров 120 и 82 мм – в районе населенного пункта Верхнеторецкое;

  • трижды – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – у села Широкино;
  • дважды – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – вблизи города Авдеевка;
  • из автоматических станковых гранатометов – в районе населенного пункта Гнутово;
  • из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – возле села Водяное.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг открывал огонь семь раз:

  • трижды – из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Новозвановка;
  • трижды – из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов – в районе города Попасная;
  • из минометов калибра 120 мм – вблизи села Екатериновка.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения.

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 2 апреля огнем трех оккупантов было уничтожено, восемь – ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, добавили в штабе.

Напомним, стали известны имена погибших вчера на Донбассе бойцов . Это были Яна Червоная и Александр Мелютин, которые погибли от вражеской мины.

А накануне, 1 апреля, украинские военные 18 раз попали под обстрелы на Донбассе, а трое из них были ранены.


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Мариуполь, обстрелы, авдеевка, попасная, боевики Донбасса, потери ВСУ, потери боевиков

Вы сейчас просматриваете новость " Обострение на Донбассе: ВСУ потеряли четыре человека, боевики – 11". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

«Не менял мебель годами»: Ефим Шифрин показал, как живет

Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах

Самбурская: «Мать ничего не делала, когда отец избивал меня»

Как выглядели Анастасия Решетова и Ляйсан Утяшева 10 лет назад

Орбакайте выложила в сеть зажигательный танец дочери

Заворотнюк объяснила, почему назвала новорожденную дочь Милой

Журналист Муждабаев назвал "предателями" избирателей Зеленского

"Как можно так народ обманывать?": новое фото Ани Лорак

Видео невероятного прыжка Турсынбаевой на чемпионате мира

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет
Загрузка...

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

Вчера, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

Поменять оператора, но оставить за собой номер: как будет работать новшество мобильной связи

1 апреля, 07:19

Услуга будет бесплатной, но номер нужно верифицировать по владельцу

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

31 марта, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

31 марта, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью

Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой

Сорвавшаяся свадьба и другие неизвестные факты из жизни Миронова