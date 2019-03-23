На Донбассе снова потери: у ВСУ погиб 19-летний солдат

В зоне ООС погиб боец из Ивано-Франковска

У ВСУ на Донбассе снова потери. Фото: Facebook

На Донбассе снова потери: у ВСУ погиб 19-летний солдат //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/633/5d5/5c96335d53af1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/633/5d5/5c96335d53af1.jpg 2019-03-23T15:45:00+02:00 Донбасс В зоне ООС погиб боец из Ивано-Франковска

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, выполняя боевое задание, 22 марта погиб солдат из Ивано-Франковска Артур Бурлака, который 15 марта отметил свое 19-летие.

"Еще одна трагедия на фронте... Вчера во время выполнения задания погиб франковец, солдат Артур Бурлака. 15 марта ему исполнилось 19, и вся жизнь была еще впереди... Вечная память!" – написал в своем Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Сообщение о гибели бойца также подтвердил и заместитель главы городской ассоциации участников АТО Василий Андриив. По его данным, Бурлака был бойцом 108-го батальона 10-й бригады.

Стоит напомнить, что, по официальным данным штаба ООС, 22 марта в результате боевых действий погиб один украинский боец и еще один получил ранение. При этом сообщалось, что погибшим оказался медик 24-й "королевской" бригады, уроженец Львовской области.

Как выяснилось, врач попал под обстрел снайпера – оккупанты сделали три выстрела из новейшей снайперской винтовки калибра 12,7 мм, пуля которой пробила стенку укрытия и насмерть поразила врача.

Ранее стало известно о потерях в рядах 93-й холодноярской бригады. В боях под Авдеевкой подразделение потеряло двоих бойцов – 20 и 21 марта.

Стоит напомнить также, что, по данным президента Украины Петра Порошенко, жертвами военной агрессии России стали десять тысяч гражданских и 2956 военнослужащих.

"Украина заплатила чрезвычайно высокую цену… 2956 украинских воинов отдали свои жизни, защищая украинскую землю от российской агрессии, десять тысяч гражданских было убито вследствие агрессии, в том числе против мирного населения", – заявил Порошенко в студии ток-шоу "Главная тема. Выбор" в эфире канала "Украина".

Также мы писали о том, что боевики обострили ситуацию и получили жесткий ВСУ: потеряли убитыми и ранеными шесть человек . "Жарко" было в районе Мариуполя, на Светлодарской дуге и на Луганском направлении.

Также ВСУ на Донбассе ответили оккупантам и 18 марта: тогда боевики потеряли живую силу, БМП и транспорт. У боевиков два человека были убиты, двое – ранены.

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