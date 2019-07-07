На Донбассе боевики применили оружие танков и 120-мм калибр

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили семь обстрелов позиций ООС

Фото: Facebook

На Донбассе с начала воскресенья боевики незаконных вооруженных формирований 12 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили боевое травмирование, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"С начала суток враг двенадцать раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82-мм, а также из вооружения танков, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… вследствие вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили боевое травмирование", – говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили семь обстрелов позиций ООС: три раза вблизи Широкино, по направлению Саханки – из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Богдановкой, по направлению Петровского – из вооружения БМП; трижды по окраине Водяного, по направлению Азова и Пикузы – из вооружения танков, гранатометов различных систем и вооружения БМП.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ совершил пять обстрелов позиций ООС: два раза в районе Новолуганского, по направлению Доломитный – из минометов калибра 82-мм; рядом с Попасной, по направлению Калинового – из миномета калибра 120-мм; неподалеку Золотого-4, по направлению Золотого-5 – из миномета калибра 120-мм; окраине Майорска, по направлению Шахты 6-7 – из противотанкового ракетного комплекса.

Как сообщали новости "Сегодня", 6 июля врага 26 раз нарушил режим прекращения огня, из них противник восемь раз применил артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, что запрещено Минскими соглашениями. Боевики также открывали огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В итоге боевики нанесли урон ВСУ, но получили жесткую "ответку" и понесли потери.

А тем временем командующий ООС проверил готовность танковых войск. Генерал Александр Сырский отмечал, что сейчас танкисты находятся в специально отведенных для этого местах вне зоны боевых действий, а несколько экипажей несут круглосуточное дежурство. В случае обострения обстановки на фронте они прибудут на подкрепление менее чем за полчаса.

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