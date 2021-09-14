На Донбассе боевики ранили украинского военного: в каком он состоянии

Пострадавшему бойцу ВСУ оказали первую помощь, после чего перевезли в больницу

Боевики открыли огонь по украинским военным. Коллаж "Сегодня"

Боевики на Донбассе 14 сентября один раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела украинский военный получил ранение.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Российские наемники открывали огонь в районе населенного пункта Пески. Обстрел вели из автоматических станковых гранатометов.

В результате вражеского огня один военнослужащий ВСУ получил огнестрельное осколочное ранение.

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"После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – заявили в ООС.

На вражеский обстрел ответили украинские военные, также о нарушении режима тишины уже сообщили представителям миссии ОБСЕ.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт и ранили местного жителя.

Также напомним, 9 сентября враг обстрелял из тяжелого вооружения железную дорогу неподалеку от станции Скотоватая, вблизи Верхнеторецкого. Работников станции и пассажиров срочно эвакуировали.